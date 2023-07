Los cambios y la vida

Será porque estamos viviendo tiempos inciertos, o porque nada me sale nunca como planeo, que me encuentro desubicada ante tantas cosas cambiando a la vez. El mundo está teniendo su cambio de paradigma y no estoy segura de que lo que viene sea mejor que lo que tenemos. Creo que ya es oportuno afirmar que, como sociedad, estamos en crisis. Ya se vislumbraba desde 2017, pero la pandemia hizo que todo ocurriera más rápido. El problema es que no es una crisis unitaria, con unitaria me refiero a que no es sólo una cosa la que está en crisis, estamos ante una crisis global que está cambiando la forma en la que nos relacionamos con nuestro entorno. Hay crisis en la educación, en la sanidad. Hay crisis en la economía, en la política y hay, también, una profunda crisis moral.

Para entender de qué estamos hablando vamos a comenzar por dar una definición somera de lo que es la moralidad. En el diccionario de la RAE la palabra moral cuenta con dos acepciones, nosotros vamos a quedarnos hoy con la segunda: «Conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de una persona en una comunidad». Siendo esto así, podemos deducir, por ejemplo, que si me cuelo en la cola del supermercado cualquier persona puede recriminarme y emitir un juicio de valor sobre mi acción. Esto ha funcionado perfectamente durante siglos y las sociedades han ido avanzando y los valores morales se transmitían de padres a hijos con pequeñas variaciones. Ahora no pasa eso. Vivimos en una sociedad tecnocrática en la que los seres humanos hemos dejado de responsabilizarnos moralmente de nuestras acciones. Una buena prueba de ello son los comentarios de odio que reciben muchas personas cuando publican algo en las redes sociales. La pantalla da una sensación de inmunidad y nos hace creer que la acción no es nuestra, que no tenemos responsabilidad moral alguna en dicha acción. Nos refugiados en la tecnología para no responsabilizarnos del lugar que ocupamos en la sociedad, para escapar de ese sentimiento de culpa que siempre trae consigo el desobedecer normas morales. Hace unos días, uno de mis profesores más queridos, Antonio Diéguez Lucena, publicaba en Letras Libres un artículo titulado «¿Pueden ser responsables las máquinas?». En este artículo, él se centra en la responsabilidad moral de los robots o de las IA (inteligencia artificial). A priori, lo primero que se te viene a la cabeza es decir con rotundidad un «no» categórico e inamovible. Ese «no» nace de nuestra intuición moral. Proviene de saber que la moralidad es algo exclusivo de los seres humanos y, ya sea individual o colectiva, la responsabilidad moral será siempre humana. Por eso me pregunto con cierto temor si estamos preparados para este cambio de paradigma mundial y para asumir las consecuencias de nuestras decisiones.