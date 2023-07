Sentimientos prohibidos

Ya no nos dejan ni odiar. No es que nos guste odiar, ni mucho menos, pero que prohíban hasta los sentimientos, ya es mucho prohibir. No es el huevo, es el fuero. El odio es un sentimiento humano, y ahora hasta lo penalizan. Y seguirán prescribiendo como delitos otros sentimientos, esto no ha hecho más que empezar. ¿Cuáles serán los próximos para el Ministerio de la Verdad?, el poder político va a por todas y los gregarios le siguen el juego, por el qué dirán. Así, va teniendo mala prensa tenerle antipatía y aversión a algo o a alguien, cuyo mal se desea, que es lo que dice el diccionario. Pero, ¿es que acaso deberíamos desearle el bien a Josu Ternera?, ¿o a Puigdemont?, ¿a los autores de los asesinatos y otras atrocidades de las niñas de Alcácer? Yo creo que no. Hay una actitud contemplativa, y escandalosamente cobarde, ante el mal, ¡yo qué voy a resolver!, una dejación de responsabilidad ciudadana pusilánime y escapista.

Dice el canon, «el mal se vence con el bien, la injusticia con la verdad unida a la misericordia, la ofensa con la mansedumbre» (Rm. 12,17-21; Mt 5,43-48). Sí. ¿Y no es el bien eliminar el mal?, ¿y la verdad no está unida a la misericordia con las víctimas?, ¿y las ofensas no han sido contestadas, no ya en el Antiguo, sino en el Nuevo Testamento, con la fuerza que neutraliza al malvado?, cientos de ejemplos pueblan los textos sagrados.

Pero esto es otra cosa. El delito de odio viene regulado en el artículo 510 del Código Penal. Y es que la reforma de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, vino a modificar este concepto. Ahora estamos ante un artículo extenso y de compleja interpretación que recoge una variopinta serie de acciones que pueden dar lugar al delito -cuanto más ancha la norma, más supuestos pueden colarnos-. La pena prevista es conjunta de prisión y multa, pudiendo alcanzar en los supuestos más graves la privación de libertad con cuatro años de prisión. ¡Oiga!, ¿y no son delitos de odio determinadas políticas gubernamentales que estigmatizan al opositor político solo por diferir del gobernante? No, eso es otra cosa, no confundamos, vamos a ver…

El caso es que en la vida, en este mundo, el cuerpo a cuerpo lo es todo. Lo descubrió Maquiavelo, estudioso del poder, y recibió toda clase de improperios por decir la verdad, quitándole las máscaras a los príncipes. Todo es fuerza, miremos donde miremos, y ahora quieren que no odiemos, solo resignación, salvo ilícito penal. La estratagema es clara, se trata de proteger determinadas ideas, actitudes y conductas, acusando de odio al disconforme.

Fastidia que prohíban, no es que se defienda que odiar sea bueno, a veces solo es inevitable, es lo que nos dejan. Pasa también con el colesterol.

¿No podemos detestar al delincuente y el mismo delito que tanto ocupaba a la ingenua de Concepción Arenal?, ¿acaso la mayor muestra de amor no es el aborrecimiento de la iniquidad? En fin, solo son unos apuntes del debate en la Despensa de Iñaki. Y también se degusta, con unos Viña Sastre crianza y unas conservas navarras, el análisis del catedrático de Sociología Emilio Lamo de Espinosa, quien recientemente se pronunciaba acerca de la estabilidad política del país y que, sorprendentemente, sigue siendo máxima desde hace 40 años. La media de los españoles está en el 4,6 o 4,7 [siendo cero la extrema izquierda y 10 la extrema derecha]. «La sociedad española, por fortuna, no está polarizada; sí lo está el escenario político, aunque también yo añadiría que de un modo asimétrico», dice el sabio profesor, que explica que el escenario político está, eso, polarizado, como consecuencia de que la izquierda se niega a pactar con la derecha, «no al contrario. Y, claro, si tú te niegas a pactar con la derecha, no tienes más remedio que pactar con tu extrema izquierda y, a su vez, fuerzas a la derecha a pactar con su extrema derecha, y entras en un bibloquismo». Me gusta la palabra, es tan española… Lope de Vega se atrevió:

En un arco de perlas una flecha

puso el Amor, con un coral por mira

(si es que en los arcos por coral se mira),

vista que fue de dos corales hecha.

Ninguna de morir me dio sospecha

como esta de tu boca dulce vira,

entre cuantas de plomo y oro tira,

que se me vino al corazón derecha.