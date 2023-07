Noche de sensaciones

La profesión con menos tasa de inserción laboral en España es la de enterrador de Pedro Sánchez. El PP ha ganado las elecciones, pero no las sensaciones. La sensación, alimentada por la gran mayoría de las encuestas, era que los populares arrasarían. O al menos, que PP y Vox sumarían con holgura. Sánchez ha hecho una campaña personalista, acudiendo a todos los platós del mundo y ha logrado mejores resultados para su partido que en las anteriores elecciones. Feijóo hará bien en reclamar su derecho a formar Gobierno, pero esto hace mucho que va de conformar mayorías. Y en eso va a trabajar el PSOE. No era Sánchez el que restaba a los candidatos socialistas locales, como se hizo creer en las pasadas autonómicas. O sí lo era pero ya no. Vox se desploma. En un contexto favorable para la ultraderecha en toda Europa, los de Abascal caen muchos escaños. No faltan las voces que alertan de un bloqueo y de unas nuevas elecciones para final de año. Estos días se recuerda mucho el ejemplo de Javier Arenas en Andalucía cuando los sondeos le pronosticaban la mayoría absoluta, pero no acudió a un debate. Su silla vacía pudo ser la clave de que se quedara en mayoría simple y no lograra gobernar. Mayoría relativa, derrota absoluta, tituló entonces ABC. La del PP no es una derrota absoluta pero sí una decepción mayúscula, una victoria amarga, ya salió el término. Un resultado que además alimenta las especulaciones sobre el liderazgo del PP. No del PSOE, donde los críticos se preparaban. Feijóo ha hecho una mala última semana. Sin acudir al segundo debate, metiendo la pata de continuo en los mítines ("qué contento de estar en el Mediterráneo", dijo en Huelva) y menospreciando a Sánchez, que es un killer, está lejos de la perfección y no es ajeno a ceder a chantajes ni a cambiar de opinión, pero que no se da por vencido jamás y ha logrado la suerte de los audaces. Si hubiera resistido en Moncloa hasta las navidades, tal vez habría perdido sí de todas todas. O no, quién sabe. No lo saben ni las encuestas, aunque sí la del CIS, que no acertó pero se aproximó.

No hay que despreciar en esta campaña el papel que ha tenido Zapatero, que se ha empleado con vehemencia, convicción y firmeza. Ha sido una suerte de bicefalia de campaña bien orquestada. Feijóo sin embargo ha contado con un Rajoy metido a monologuista surreal y un Aznar que destila mal rollo y pesimismo. Los socialistas se han impuesto en Cataluña con gran autoridad. Ese público, el catalán ha apoyado el hacer política, el moverse, el dialogar, las concesiones, sí, también, los indultos y el mover ficha. El suflé ha bajado y el censo es netamente no independentista. Otra cosa es cómo administren el cabreo ERC, Rufián y compañía. Solo hay una cosa peor que un nacionalista: un nacionalista enfadado. Aunque nacionalista enfadado tal vez sea un pleonasmo, o sea, una redundancia en los términos. Ahora se abre un escenario interesante, por mucho que siempre sea interesante cuando un escenario se abre, si no no habríamos ido a ver la obra. Y esta, esta obra, puede ir de comedia o de drama. El PSOE, Sánchez, necesita absolutamente a casi todos los que no son el PP o Vox, por lo tanto, es su medio, su hábitat, ha de fajarse, negociar y tratar de llevárselos a su terreno. A su investidura. Feijóo reclamará su derecho legítimo y por tanto nos aguarda un verano con más pactos que espetos, con más páginas de política en los periódicos que en otros estíos. Y si todo desemboca en turrón con urnas, habrá quién diga, como ha dicho del verano, que no deben convocarse elecciones en Navidad. Hay gente a la que nunca le vienen bien las elecciones igual que hay gente a la que nunca le sienta bien una bufanda o un plato de lacón con grelos. La matraca de los partidos periféricos promete ser también abundante. Son tan españoles que siempre están con eso tan castizo de qué hay de lo mío. Los ayusers pedirán a su lideresa que dé pasos al frente si la cosa, la cosa en el PP se complica. Otros verían, es mucho anticipar y muy pronto, sí, a Juanma Moreno como recambio ideal para Feijóo, por más versátil y moderado y listo, pero no adelantemos acontecimientos. Haríamos mal y ya se acumulan muchos. Muchos acontecimientos. A las 00.19 de la noche, Feijóo dice que va a intentarlo. Y Macarena Olona reclama notoriedad, ayuna de votos, diciendo que ella no tiene la culpa del "gatillazo" de Vox. El humor que nunca falte.