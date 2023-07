Reelecciones

Después de las elecciones del pasado domingo se aclaran muchas cosas menos el gobierno de los próximos años, que deberá decidirse probablemente en unas nuevas de las que no se tardará mucho en conocer la fecha. Así que después de meses de campaña y precampaña, nos esperan otras tantas semanas de tono electoral, los partidos harán declaraciones que estarán más enfocadas en la asumida repetición de las elecciones que en la voluntad de no hacerlas necesarias. Habrá que prepararse pues el acaloramiento se prolongará más allá del verano.

Pero el resultado, aunque no es suficiente para conformar un nuevo gobierno o repetir el anterior sí despeja algunas dudas, por ejemplo, que las encuestas no valen demasiado, sean las denostadas del CIS o las de cualquier otra fuente, ninguna supo anticipar lo que terminó ocurriendo. También queda claro que España rechaza en su mayoría las propuestas anacrónicas de la ultraderecha, parece ser que un programa basado en la derogación, la nostalgia y el odio no ha calado todo lo que algunos querrían.

Por otro lado, se vio cómo los votantes del PP recuperan la confianza en su partido y le suben hasta la primera posición, pero ha hecho tantos enemigos por el camino que no tiene con quien sumar mayoría, es lo que tiene demonizar la pluralidad, te deja solo en el barco o con los peores amigos. Otra cosa que queda patente en estas elecciones es la extraordinaria resistencia de Pedro Sánchez, que ha recibido golpes bajos desde lo más alto, durante meses, se le ha acusado de todo y ahí sigue, impertérrito; tras una pandemia, una crisis económica por la guerra, y una campaña de desprestigio consigue incluso mejorar sus últimos resultados. Aunque esta vez difícilmente le sirva para nada, alguno querrá ganar con los pactos lo que perdió en las urnas y eso nos llevará de nuevo a tener que llenarlas.