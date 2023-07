Todos conocemos el origen divino de Jesús y su nacimiento milagroso de la Virgen María. Pero, leyendo el libro «Confío» del teólogo González Faus, me llamó la atención una frase que dice que «siempre le ha resultado algo oscuro» el hecho de dicho nacimiento, añadiendo que la virginidad se podría entender en sentido espiritual sin que ello excluya el hecho sexual.

En otro pasaje habla del escándalo que produjo un libro suyo que aludía a la posible violación de María por un legionario romano. Ante esto, he investigado el tema hasta donde he podido y he llegado a las siguientes conclusiones: En primer lugar, para mí es de total fiabilidad el evangelista Lucas que es quien narra el nacimiento de Jesús, era científico (médico para más exactitud), amigo de Pablo y, por tanto, fuera de toda sospecha en su relato. Además también hay varios evangelios apócrifos que tratan el tema, siendo el más importante el Protoevangelio de Santiago del que una derivación centrada en el parto de María llega a señalar cómo la comadrona que asistió a la Virgen quedó sorprendida al no ver mancha de sangre alguna ni en el recién nacido ni en la vagina de María. Pero vayamos a la posibilidad de intervención del soldado romano, llamado Pantera. Este legionario perteneció a la cohorte de Judea en tiempos de Tiberio, cuando, recuérdese que Jesús nació bajo el emperador César Augusto, anterior a Tiberio. Por otro lado, todo surgió a raíz de la cita del filósofo griego Celso, del siglo II y acérrimo enemigo del cristianismo, ante cuya afirmación tuvo que reaccionar el Padre de la Iglesia Orígenes, desmintiendo tal afirmación herética, al igual que otros Padres eclesiásticos más (y estamos hablando de la Iglesia primitiva) quienes consideran pura fantasía dicha hipótesis. Andando el tiempo, historiadores modernos han corroborado que apenas hay rastros históricos de tal afirmación, salvo un pasaje del Talmud judío. Todo ello nos lleva a afirmar la historicidad del milagro virginal de María tal como lo cuenta Lucas y otros evangelios apócrifos. Creo, pues, que el origen de tal afirmación habría que buscarlo en el odio al cristianismo que se oponía a los dioses griegos y, en general, paganos.