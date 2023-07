TAN CORTO QUE NI MIENTE

Desde hace ya casi un año, estoy mandando a través de Málaga Funciona fotos y todas las incidencias que estamos sufriendo los usuarios del parque de Huelin, como es plagas de mosquitos, riego de los parques caninos, la fuente del parque canino de perros grandes la quitaron y no la han repuesto, el vallado de los parques caninos está oxidado y doblado. Ambos parques están totalmente abandonados. Tampoco rellenan los agujeros que hay dentro de las dos jaulas. Todas las entradas del parque están con rejillas para que no caigan piedras a los ciudadanos. El parque tiene tres accesos y cada uno varias entradas y sólo abren la central de cada acceso. Tampoco hay bancos suficientes en ninguna de las dos jaulas. En cuanto a las plagas, no es lógico que no haya venido a desinsectar y nos comen los mosquitos. Ambos parques caninos están llenos de excrementos y nadie los recoge por lo que deberían hacer test de ADN y multar a quien corresponda. Sobre las podas, las hojas que expulsan del camino hacia el césped no las recogen y como esto muchísimas cosas más que hacen caso omiso y el parque Huelin está cada vez peor. Y cuando se quiere hablar con el encargado de Parque y Jardines te dice que él pertenece a Emasa. Eso es lo que están haciendo en el parque de Huelin. Esta queja la hice el 5 de julio y caso omiso.

Francisco Javier Morales Aranjuez . Málaga