Acabo de recibir el interesante recorte de un influyente periódico de Francia, nuestro fraternal país vecino. Me lo ha enviado, con su bondad y amabilidad habituales, una admirable gran dama francesa. Mi maestra y buena amiga, doña Maguelonne Déjeant-Pons, la que fuera la gran directora de la División Medioambiental y de Desarrollo Sostenible del Consejo de Europa. A la que recientemente dediqué un respetuoso y siempre agradecido artículo en las páginas de La Opinión de Málaga: «Destrucción y degradación». Se publicó el 27 de mayo de 2023.

Me permito traducir al castellano el texto enviado por la ilustre dama que he citado. Como malagueño creo que nuestra Málaga sigue siendo uno de los lugares más fascinantes del planeta. Y eso no dejar de ser un muy grato privilegio. Que además es muy agradecer. Paso la palabra a nuestro periódico de la risueña y civilizada Alsacia «Una vez al mes, la luna llena ofrece un espectáculo insólito sobre el litoral de aquella ciudad del sur de España, Málaga. Pero en este comienzo del verano la vista ofrecida, en ese lunes 3 de julio, por el astro vecino, después de la puesta del sol, tenía elementos para desencadenar la pasión de los fotógrafos. Uno de ellos ha inmortalizado ese momento único en el puerto de la capital andaluza. Durante largos minutos, la luna jugó al escondite con el faro más grande de la ciudad turística española».

Aparece con el apoyo de una espléndida ilustración fotográfica, en la que reconocemos en el firmamento a nuestra apasionante vecina astral, la luna, acompañando, solícita, a nuestra malagueña Farola del alma. Así lo proclamaba el pasado 5 de julio la página 6 de uno de los más venerables periódicos de Francia: «Les Dernières Nouvelles d’Alsace».

El actual DNA se fundó inicialmente con otra cabecera: la del Strassburger Neues Nachrichten. Fue en Estrasburgo el 1 de octubre de 1877, por obra y gracia de un animoso editor e impresor alemán: Heinrich Ludwig Kayser. En aquella lejana época Alsacia era parte del Imperio Alemán. En 1921 apareció la primera edición en francés de la publicación. El DNA sigue siendo desde entonces uno de los diarios regionales más importantes de Francia.

Regresando a nuestra Farola malagueña y sus múltiples magias, más necesarias que nunca en estos turbios tiempos. El pasado martes nos llegó la feliz noticia de la concesión por el Gobierno de España de la categoría y las distinciones de Bien de Interés Cultural (BIC) al faro marítimo del puerto de la ciudad de Málaga, conocido como La Farola. Ha sido una gran y emocionante noticia.

Regreso al último párrafo que dediqué a la lección magistral de la ilustre dama a la que dediqué mi modesto artículo en La Opinión de Málaga del 27 de mayo pasado: «Hasta aquí las palabras, imprescindibles, por su inteligencia, su eticidad y la lucidez de su visión, de doña Maguelonne Déjeant-Pons. Experta indiscutible y gran amiga y buena conocedora de España, su cultura y su lengua. Sería una falta de respeto - casi un sacrilegio - el añadir cualquier comentario a este texto, al que considero, desde hace años, un imprescindible eje doctrinal, como realmente lo es para este modesto servidor de ustedes. Aunque se tratara de algo tan importante como la mención de los peligros que acechan en la actualidad a nuestra amada e irredenta Málaga, con sus patrimonios más sagrados en el punto de mira de inquietantes amenazas».