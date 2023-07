Visto desde Málaga, Andalucía, diría casi España entera, una vez más el resultado electoral es nefasto. Las mayorías absolutas no se alcanzan y, por encima del partido más votado, se normaliza cualquier compra venta de escaños. Volvemos a pactos extremos, principalmente con independentistas. No sé en qué nos beneficia que nos manejen extremistas con ínfulas regias a modo de taifas, que se financian con nuestros impuestos a cambio de estafas. Más nos valdría una mayoría absoluta de PSOE o de PP, pero aquí no hay segundas vueltas como en otros países, ni vale tener más votos.

Incomprensible que concurran a elecciones generales partidos que quieren romper con la Constitución y no ser españoles, pero acaben decidiendo por nosotros.Incomprensible no haber corregido las injusticias que provoca la ley electoral y de partidos, que no plantean adecuadamente la representatividad de minorías, pero torticeramente condenan a un país entero al imperio de aquellas que lo quieren descomponer. Si la mayoría se asusta de un pacto con la denominada extrema derecha de Vox, no comprendo cómo no se asusta de pactar con la extrema izquierda de Sumar/Podemos…, que ya sabemos cómo se las gastan, así como Bildu y el batiburrillo de partidos ‘indepe-catalanes’. De verdad que las consignas funcionan con quienes están ávidos de escuchar lo que quieren. Durante el Camino de Santiago, hace mucho tiempo, sintonicé con todas las regiones de España, representadas en los peregrinos con los que iba topando. Sería el espíritu de encuentro, superación, introspección y compartir una misma senda queriendo disfrutarla en buena compaña. Ojalá semejante ambiente existiese en política, que está siendo muy sucia últimamente sin que nuestra democracia arranque su mugre. Necesitamos una nueva fórmula porque ésta ya no funciona. Militantes, exigid esos cambios o dimitid en bloque.