Me pongo en contacto con ustedes, como medio de comunicación, para informar y denunciar la situación que constantemente estamos padeciendo en la calle Carretería. Soy un vecino que vivo en la calle. Quiero exponer y denunciar el uso indebido de esta vía. Desde que terminaron las obras de renovación y adecuación de la calle, a pesar de estar prohibido se sigue usando como aparcamiento. Este fin de semana ha llegado a situación inaguantable: Más de 30 coches aparcados desde la tarde del viernes 28 de julio. No moviéndose algunos en todo el fin de semana y rotando otros. Constante ruido provocado por el claxon de los vehículos al producirse cuello de botella en la equina de la calle Andrés Pérez. La calle Carretería totalmente colapsada desde Andrés Pérez a la equina de Postigo de Arance sin poder los coches ir para atrás o hacia adelante. Conductores retirando las vallas de obra de calle Carretería esquina con Andrés Pérez y circulando por la calle peatonal Gigantes y quedándose encajonado al final de la misma o circulando por calle Viento, plaza de Viñeros. En una maniobra de coches colapsados en la esquina de Andrés Pérez, rompen unos de los arboles actualmente plantados. A toda esta tesitura añadir los gritos de enfado, agresividad y discusiones de los conductores. Quiero indicar que he dado varios avisos de la situación: Llamada a policía local 092 en la tarde del sábado. Notificación personal a los agentes de guardia de la comisaría/ cuartel de la avenida de la Rosaleda en la mañana del domingo. Actuaciones de los agentes municipales que he podido ver y comprobar. La notificación de multa en la madrugada del domingo a partir de la 5.00 horas. Paso de unidad de policía local, en vehículo Patrol, en la tarde del sábado, pero sin hacer ningún tipo de intervención. Considero que es hora de dar una solución a esta situación que hace difícil vivir y conciliar la vida de los pocos vecinos que residimos en esta zona de la ciudad. Frenar tanto atropello a una zona protegida y recientemente rehabilitada. Muchas gracias por la oportunidad de ser escuchado y atendido