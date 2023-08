El hamaquero solícito

Alfredito Carboni comienza a colocar las hamacas, tumbonas, a las ocho y media de la mañana. Es un trabajo duro y fatigoso pero cuando lo concluye, una hora después, sudoroso y jadeante, le gusta darse un premio: un chapuzón en pelotas. Da unas brazadas, sumerge la cabeza, piensa en tiburones y luego sale del agua, se enfunda los pantalones cortos y pide en el chiringuito un café, una tostada y el libro de poemas que le acompaña este verano. Leer un soneto a esta hora le da suerte. El verso libre, según su superstición, augura un día sin clientes ni propinas y con cuarenta grados. Cigarrito. Cuando comienzan a llegar los primeros clientes él ya está repeinado, con una camiseta roja y una riñonera con tickets y monedas. Hoy los primeros son los Martínez, emigrantes en Suiza que cada año pasan quince días por estos lares. Él es ingeniero, calvo y madridista. Ella es profesora, alta y cántabra. Los Martínez dan buenas propinas y siempre piden una tumbona alejada del bullicio, ya bastante jaleo forman ellos cuando se atizan dos botellas de vino blanco y comienzan a discutir de filatelia o política. Cuando Alfredito Carboni les cobra y les trae la primera botella, el ingeniero le hace la misma gracieta: anda que no estarás ligando tú nada este verano, julandrón. Alfredito Carboni sonríe y trata de imaginar cómo podría meter la palabra julandrón en un poema. De hecho, piensa en cuándo escribirá otro poema. Ya tiene 27 y calcula que con 30 podría formar un libro para mandarlo a un concurso. A media mañana, con casi todas las hamacas ya ocupadas, bebe un trago de agua fresca y da las gracias porque hoy no hayan venido los García-Lenteja, que tienen dos niños como dos demonios que de continuo le gritan: «Carboni, que te gusta mucho el money». Él trata de contenerse y no darles un puntapié, no estaría bonito. El autodominio es clave en este oficio, piensa para sus adentros. El autodominio y la crema solar, que a saber dónde habrá puesto. Este no es un trabajo para mucho tiempo, piensa. Este va a ser el último verano. Ya casi tengo ahorros suficientes para asociarme con alguien y montar una librería. A veces fantasea con qué libro será el primero que venda. Tal vez una novela de Raymond Chandler a un menestral o un texto de Cortázar a una estudiante de Informática. Quién sabe si un manual de autoayuda a un baloncestista. La tregua a la hora del almuerzo es un bocadillo de chorizo; la tarde abraza la playa y se acerca el momento de recoger las colchonetas. Hoy no ha venido Marisa, que le pone ojitos y a ratos le da conversación. O un Marlboro. Los he visto más rápido, le gritará, como cada atardecer, don Julio Francés, dueño del recinto, que es buen pagador, conservador y cejijunto. Francés fue poeta en su juventud, o eso dice. También, piensa Carboni, parece un poco julandrón.