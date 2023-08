Pasado ya, en edad, el medio siglo, decir puedo, que no recuerdo verano más caluroso que este. Hace mucho calor. Esto no es lo que era. Obvio. Descalzo y torso desnudo, y aire, aire en casa. Así las cosas, y atendiendo a mi afición por la Historia del Arte, compadecerme debo de todas las santas de nuestro santoral. Ellas sí que pasaron calor. Mucho más que San Juan en el desierto. Más que San Sebastián o San Jerónimo penitente. Más que San Juan Bautista, y más que San Pablo ermitaño. Las santas no se desnudan. Excepto, María Magdalena (El tránsito de María Magdalena-1607). Y aún así, su larga caballera, que cubre senos y muslos, no debe mantenerla muy fresca. ¡Qué calor!, pero para calor, una santa.