Praxis de todo buen doctor

Cualquier especialista en la salud de algo, persona o cosa, suele hablar poco mientras examina, rodeado de aparatos que gracias al carisma tecnológico realzan su magia. No es posible saber si está concentrado, no tiene claro qué pasa, evita preocupar antes de tiempo o es lo que pide el libreto. Manipula el ente averiado, aunque sea solo para evocar antiguos saberes, coloca sensores que hablan por pantalla, introduce cánulas que le cuentan al oído, sin que su gesto hermético, libre de emociones, deje entrever nada, mientras el corazón del afectado, ansioso, late con fuerza. Al fin da por concluida la visita, mira a la persona por primera vez a los ojos, se hace esperar un instante y habla: es posible una intervención a fondo, con cambio de piezas, pero aunque la caldera de gas tiene ya sus años, mientras no de problemas serios podría ir tirando. Ahora, por favor, eche una firma aquí.