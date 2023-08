En nuestros días, a veces, los mecanuscritos son ideas y sentires congelados y vertidos sobre el folio virtual que asume las funciones del papel secante. Antes, el papel secante aspiraba a menos y se ganaba la vida libando tintas de palabras y borrones espejados, ahora, el papel secante habita en el cajón de los recuerdos y solo espeja recuerdos emborronados de los añosos pasados blancos y grises que nos trajeron a un hoy que cada vez es más ayer. Para algunos, mecanuscribir es como presumir de buena letra, para otros el ejercicio de pasar a limpio los pensamientos subconscientes.

Vivimos tiempos de disimilitudes, de diferencias, de desemejanzas, de alejamientos variopintos de las realidades múltiples que conforman el escenario del sapiens. Para la generalidad de la ciudadanía, las autopistas y las veredas que llevan al bienestar y a la felicidad se han convertido en disfrazados trayectos trampa, muy a pesar de la advertencia de Proust en su obra cumbre. «El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en saber mirar con nuevos ojos», dijo, dotando a los ojos con el deífico superpoder de la metáfora infinita.

Independientemente de la realidad disímil de su comportamiento meteorológico que no nos mata pero nos mantiene malheridos, el panorama del presente agosto político no es una realidad informe provocada por los dioses de más allá del Olimpo, sino un escenario físico de 360º horizontales y otros 360º verticales construido error a error por el sistema inventado por el hombre, que ya se ha vuelto radical e insoportablemente vergonzoso.

Los amables azules derechosos que pueblan las ciudades se ponen rojos de vergüenza y los educados rojos izquierdosos que moran en las urbes se ponen azules de bochorno cuando las palabras, que no entienden de escaños coloridos, pierden su color. La verdadera esencia del hombre, que por naturaleza es un ser político, trasciende la política, sobre todo la política malparida que avanza hacia el control de la intimidad esencial del individuo. La disimilitud no es un castigo divino, como pretenden los magnos aspirantes a torpes cum laude, sino una herramienta de grandeza a disposición de la sabiduría en su sentido universal. De hecho, la grandeza de la humanidad reside en la pluralidad de universos complejos que cada universo separadamente contiene. El universo de la humanidad es una inabarcable e inacabable matrioshka, ajena a don Vladimir, por ahora, que nunca se sabe...

Independientemente de lo expresado en el anterior párrafo, la foto fija del escenario político de la España agosteña este año está siendo más impresentable, quizá mucho más que impresentable y mucho más propia del patio de un colegio de educación secundaria que de los respetables patios de los partidos grandes y pequeños dispuestos a dirigir el futuro de España, que poco a poco están convirtiendo la nobleza política en una menestralía sui generis. Y no, amable leyente, que el silente ruido ensordecedor no lo engañe, que la manifiesta impresentabilidad menestral, en este caso, no es precisamente debida «al caloret», sino a la «esencia politizada», que viene de lejos y que nada tiene que ver con la esencia política debida al pueblo español, País Vasco, Galicia, Cataluña, Ceuta, Melilla y Chafarinas incluidas.

A veces no viene mal unirse a la locura sabia o a la sabia locura de Jodorowsky para expresar y asumir parte de la esencia de la disimilitud. «Los pájaros que nacen en una jaula piensan que volar es una enfermedad», dijo y, en el fondo, como ejemplo ––vuelvo a la carga––, viene a explicitar la desemejanza entre la peña política empeñada en dotar a Málaga la bella de un falhotel justo en la bisectriz inguinal de su bahía y la peña ciudadana empeñada en que el hermafroditismo y la bisexualidad de la ciudad nunca podrán ser valores añadidos para las esencias de Málaga la bella, ni para el innegable legado de su primer edil que, tras sus desvelos por Málaga a lo largo de sus mandatos, bien podía verse recordado por el añadido de un indeseable artículo determinado entre su nombre y su apellido. Con todos mis respetos, entre «Paco de la Torre» y «Paco el de la torre» no hay color, alcalde, por mucho gracejo malagueño con el que pretendamos maquillarlo...

La disimilitud en el seno de la política de cada partido no es una sabia herramienta de grandeza, sino un enemigo llamado némesis.