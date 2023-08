No es la primera vez que la malagueñidad del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sirve para explicar decisiones controvertidas o desastrosas desde los sectores übersevillanos. La última, quizás, sí es la más sorprendente: el modelo cultural malagueño podría estar detrás del aplazamiento del Festival de Cine Europeo de Sevilla (SEFF). El certamen ha sido postergado por el Ayuntamiento de la capital andaluza por, dicen, coincidir con la celebración allí de los Grammy Latinos; el movimiento de calendario bien podría dar al traste con la iniciativa, que se había ganado una posición envidiable en el hiperpoblado sector festivalero.

Leemos en 'El Confidencial': «De fondo, subyace la rivalidad con Málaga, aunque el pulso va más allá de localismos y del debate sobre la capitalidad: hablamos de dos formas de gestionar la cultura incluso dentro de un mismo partido». Y no es el único artículo que, citando diversas fuentes a cara descubierta o desde el anonimato pero siempre desde Sevilla, justifican tragedias recientes de Villarriba por los terribles celos de Villabajo.

El texto de 'El Confidencial' da la palabra a Manuel Grosso, primer director e «ideólogo» del certamen sevillano, que argumenta: «Comprendo perfectamente a José Luis Sanz [alcalde de Sevilla]. Él ha dicho que quería un cambio y como buen chico de su partido lo que quiere es una segunda Málaga: un festival de cine más parecido al de allí, más popular, con alfombras rojas y más personajes conocidos. Pero aquí lo que tenemos es otra cosa». Seguimos leyendo en el citado medio, que cita a una fuente «conocedora de los últimos movimientos en la Consejería de Cultura»: «Con la mayoría absoluta de Juanma Moreno, Cultura y Turismo fueron asumidas por [el malagueño] Arturo Bernal. En el último año, se han producido varios ceses de directores y gerentes vinculados con la anterior consejera, la sevillana Patricia del Pozo, consejera del círculo de Javier Arenas. Desde entonces, poco a poco se han ido incorporando profesionales de la confianza del malagueño, consolidando el relevo y una nueva visión. Ellos traen el modelo de Málaga, que entiende la cultura más de franquicia, de foto, de masas y con mucha inversión detrás».

Vayamos por partes.

1. Es cierto que el boom cultural malagueño se ha sustentado sobre el alquiler de marcas culturales registradas, como el Centre Pompidou, pero también sobre el éxito incontestable de formatos absolutamente propios. Antes de que Málaga estuviera «de moda» (o quizás por eso está «de moda»), aquí ya operaban el Museo Picasso Málaga (apoyado no sólo en el hecho de que sólo esta ciudad puede reivindicarse como cuna del artista sino también en la excelencia de su propuesta expositiva) y, muy especialmente, el Festival de Málaga, que comenzó en 1998 como el único dedicado por entero al cine español (desde hace unos años, en español, abrazando el cine made in Latinoamérica). Hablar de franquicias en global cuando entran en liza iniciativas que, en realidad, han sido pioneras (en apoyar el cine español, realizado por mujeres y también el audiovisual televisivo, por ejemplo) es el fruto de un desconocimiento flagrante.

2. «Aquí lo que tenemos es otra cosa», «En Málaga entienden la cultura más de foto, de masas y con mucha inversión detrás»... Bien, topamos con la ya mítica oposición entre la exquisitez hispalense y el garbancerío malagueño. No leí nada de esto a propósito de la celebración en Sevilla de los MTV European Music Awards en 2019 o de la gala de los Premios del Cine Europeo en 2018 o de las galas de los Goya del 2019 y el 2023 (supongo que formatos ideados en Triana o aledaños).

Las ciudades buscan su posicionamiento en un sector tan apetecible como el cultural a la hora de hablar del evanescente concepto del retorno económico, y la capital autonómica, a la que la efervescencia malagueña ha pillado a contrapié, lleva años optando, sí, por el espectáculo, los flashes y, sí, el alquiler de franquicias para no perder el tren de los acontecimientos culturales. Y no pasa nada porque sea así.

3. Un inciso: el Festival de Sevilla nació seis años después del de Málaga (¡anda!) como un certamen de cine y deporte (glups: no cuajó la cosa) y se tuvo que fichar a un tipo de Gijón, José Luis Cienfuegos, para enderezar la deriva del certamen de la capital regional. Con la marca Cienfuegos (yo también la habría comprado) se ha consolidado como una cita notable, importantísima en el calendario festivalero nacional. Sí, el presupuesto del Festival de Málaga duplica prácticamente el del SEFF. ¿Le resta valor e interés ese mayor golpe de talonario? ¿Supone, de alguna manera, asumir que en Sevilla lo hacen mejor porque su festival es muy prestigioso con la mitad de inversión? Quizás sea entonces el momento de destinar el doble del presupuesto a su iniciativa cinematográfica, sevillanos y sevillanas. Seguro que el Ayuntamiento y las instituciones de su ciudad se lo pueden permitir.

4. Sigamos. Leemos ahora en 'ElDiario.es': «La debilidad de los argumentos de la Delegación de Cultura de la Junta en Sevilla ha disparado también las especulaciones, desde las más politizadas -que atribuirían al Ayuntamiento un ánimo censor- a las que podrían definirse como geopolíticas, y que señalarían los manejos a la sombra de un supuesto lobby malagueño desde el seno del PP: '¿Málaga? No puedo afirmarlo con rotundidad, pero yo al menos lanzaría la pregunta al viento'».

Básicamente, la capital de la Costa del Sol ha enviado como caballos de Troya a algunos de sus más diligentes lacayos a San Telmo para erradicar el SEFF, supongo que para que el Festival de Málaga reine en supremacía. Ajá. Un lobby malagueño que ha traído la gala de los Grammy Latino a Sevilla, no a Málaga, no debe de ser un lobby muy poderoso, la verdad. Por cierto, ¿se imaginan la que se hubiera liado en el übersevillanismo si, y no habría sido alocado, los Grammy Latino se hubieran comprado para Málaga?

5. Que las aguas culturales están revueltas en la capital andaluza resulta evidente. Parece algo en paralelo pero tiene que ver con aquello de lo que estamos hablando, no se preocupen. Hace unos días, Eva Díaz Pérez, periodista, escribió en ABC de Sevilla el artículo 'Atilas culturales', sobre «el eternamente proyectado museo de la ciudad de Sevilla» y del que extraigo: «No parece que corran buenos tiempos para la cultura. Los que llevamos muchos años formando parte del mundo de la creación y del periodismo cultural tenemos la sensación de que quien decide en este campo no tiene la menor idea [...] En Sevilla su historia es un vacío. Paradoja cruel en una ciudad que tuvo un papel protagonista en varias épocas, la ciudad por la que había que pasar para conquistar el mundo».

Bien, a Díaz Pérez se le olvida mencionar que no sólo lleva años formando parte «del mundo de la creación y del periodismo cultural»: hasta hace unos meses fue directora del Centro Andaluz de las Letras, nombrada por, supongo, alguien que no será uno de esos «determinados políticos aupados por la mediocridad a las cimas del poder», como escribe. La Junta prescindió entonces de sus servicios en busca de «un perfil completamente diferente», que es una manera discreta y elegante de decir que la persona saliente no valía para el cargo. ¿Por qué ahora no parece que corran buenos tiempos para la cultura en Sevilla? ¿Correrían si la periodista hubiera mantenido su puesto en el CAL? Ah, la destituyó el malagueño Arturo Bernal y la sustituye el escritor granadino residente en Málaga Justo Navarro.

6. Cuando el Festival de Málaga anunció su mutación en certamen de cine en español, muchos y muchas alertaron de que podría contraprogramar al más veterano e icónico Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, un certamen más, digamos, 'povera'. Bien, pues no terminó pasando nada. ¿Por qué?Los responsables de ambos festivales mantuvieron varias reuniones, discretas y fructíferas, para garantizar la coexistencia de ambos. Y ahí está cada uno a lo suyo, sin roces de ningún tipo, en pacífica convivencia. ¿Por qué no puede suceder lo mismo con los certámenes de Málaga y Sevilla? ¿Deberían celebrarse reuniones similares para generar esa coexistencia? No estaría mal. Pero entonces me da que algunos no tendrían excusa ni enemigo al que culpar de sus desatinos.