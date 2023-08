Sin pretender hacer un ejercicio de retórica fácil, en la sociedad líquida que nos está tocando vivir todo es efímero e inestable. Nada permanece mucho tiempo. Cualquier observador atento puede darse cuenta de que la política de hoy ya no es la de antes, y que tampoco lo son los medios de comunicación, ni siquiera lo son los ciudadanos que ahora también somos distintos, aunque muchos seamos los mismos, los de antes. Todo parece mudar rápidamente. Esa percepción de la realidad es compartida ampliamente, pero quizás sea un espejismo más de tantos a los que nos tiene acostumbrados, sin percatarnos de ello, el nuevo capitalismo hegemónico en su proyecto de perpetuidad. En esta sociedad líquida, la política, en su carrera desenfrenada hacia el poder, pierde todo apego a la democracia que la sostiene y recurre sin tapujos a la mentira, a la desinformación, y a la manipulación para ganar unas elecciones. Unos, investidos del mesianismo de quienes vienen a salvar a la patria; y otros, convencidos de que da igual lo que digan y hagan porque el poder político les pertenece y porque -a su juicio- tienen hipotecados a sus votantes. Incluso sin presentar programas. ¿Para qué hacerlo? En la sociedad diluida, la política parece moverse más por las formas que por los contenidos. La proliferación de asesores de imagen que imparten recetas para el éxito inmediato, y de creadores de contenidos para redes sociales ocupados en la creación de perfiles ganadores, más allá de toda consideración ética; el activismo de medios de comunicación sesgados que han olvidado (espero que temporalmente) su razón de ser, así como el de tertulianos de sí mismos y de opinólogos nada libres e independientes, han ido constituyendo un ecosistema mediático que tenía la voluntad de conducir a la fabricación de una opinión pública cautiva que coincidiera con los intereses de la derecha política. Todo ello, ayudado por unos sondeos electorales que, monitorizados al minuto, nos cantaban lo irremediable; en un claro afán de fijar una tendencia que las empresas demoscópicas habían venido construyendo día a día.

Pero, en democracia la soberanía reside en el pueblo, y contraviento y marea en las elecciones del 23J las urnas han hablado de nuevo, mostrándonos la gran diversidad de España. No solo hay una España de derechas, también hay una España de izquierdas, y hay también otra España de nacionalidades. Y su correlación cambia con cada elección general por decisión de la ciudadanía. Pero todas ellas son España. Además, cada partido político con representación parlamentaria ostenta la representatividad que le otorga el voto igualmente válido de todos y cada uno de los españoles en cualquier parte de España y a cualquier fuerza política que nuestra legislación vigente haya permitido concurrir a las elecciones. Ni más ni menos. El pueblo español ha hablado y se ha expresado así en unas elecciones que son las garantes de nuestra democracia desde 1978. La aritmética electoral resultante es el producto del país que tenemos. Y según nuestro ordenamiento constitucional solo los pactos pueden, cuando no hay mayorías, facilitar la investidura de un determinado gobierno. España es un país plural, y esa es nuestra riqueza porque esa es también nuestra historia. La que algunos quieren cercenar, aquellos que niegan nuestra diversidad cultural y lingüística. Y que no saben entender que el respeto a esa diversidad es la mejor garantía de la unidad. Pues ni España como Estado ni el español como idioma vehicular están en peligro.

Afortunadamente, las elecciones del 23J han puesto de relieve que el supuesto desapego de los ciudadanos hacia la política es tan solo coyuntural, y que los ciudadanos han acudido a la llamada de las elecciones depositando con criterio su voto en las urnas. Ahora toca formar gobierno si los pactos funcionan; y el PP, primero, y el PSOE, después, deben intentarlo. Y si no es posible habrá que ir a nuevas elecciones. Pero sea de un modo u otro, este país democrático que es España debe afrontar sin más dilación una reflexión sobre sí mismo y sobre la democracia.

Los recientes acuerdos de gobierno en las comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox están provocando importantes retrocesos en la sociedad española. Sobre todo, a instancias de esta última fuerza política, que no olvidemos es minoritaria. ¿Puede permitirse este país desandar el camino andado y que tanto ha costado conseguir a las generaciones más recientes de españoles? ¿Cómo es posible que un gobierno autonómico presidido por un partido democrático, como es el PP, que ha gobernado España durante muchos años, que ha contribuido a consolidar la democracia en este país, ahora facilite la pérdida de muchos de esos derechos? ¡Qué débil es la democracia si basta llegar al poder en una comunidad autónoma para que se supriman inmediatamente unos derechos que deberían estar blindados mientras no se abriera un amplio debate que posibilitara su revisión! ¿Cómo es posible que pueda darse ahora que haya comunidades autónomas que disfruten de todos los derechos alcanzados y otras que carezcan de una parte de ellos? ¿Qué frágil es la democracia si de un plumazo se puede dar marcha atrás en las libertades conseguidas? No es posible que la democracia lleve dentro de sí el germen de su propia autodestrucción. Ante eso, hemos de apelar a la dignidad de la democracia y a todo lo que ella representa para evitar que esto se produzca. Y ese camino, incluso en la sociedad líquida, solo tiene un relato.