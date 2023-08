La importancia del feminismo

El movimiento feminista tiene un origen histórico claro, bien establecido y delimitado por el germen social de una época de revolución social, como lo fue la Ilustración. Pero siempre ha existido por parte de un sector femenino de la población ese sentimiento de injusticia social, injusticia que debía repararse.

Supongo que os estaréis preguntando por qué se data el nacimiento del movimiento feminista en la Ilustración. Pues bien, en esa época, a los hombres, y digo hombres en masculino plural, se les concede una serie de derechos que los igualan a todos, pero no se hace lo mismo con las mujeres. Las mujeres de esa época se sienten agraviadas y empiezan a exigir un trato de igualdad. El feminismo surge entonces como un movimiento de equiparación de derechos y oportunidades sin atender al género biológico.

Con el transcurrir del tiempo el vocablo igualdad ha perdido parte de su significado debido al uso que hemos hecho del lenguaje. Es sabido que el lenguaje es el hecho social más vivo que existe ya que es su resultado, el idioma que se habla es usado por toda la comunidad social, sin ser el designio de ningún individuo en concreto. Así pues, el término igualdad ha pasado a significar «lo mismo que el otro» dejando a un lado su acepción de equiparador social. Es por esto por lo que ahora en el feminismo no debemos hablar de igualdad, debemos hacerlo de justicia social. El término justicia en español proviene del término «ius» latino y que significa darle a cada uno lo que le corresponde. Teniendo en cuenta que partimos de una dejación de funciones por parte de las sociedades que se han ido sucediendo a lo largo de la historia y que han considerado a las mujeres ciudadanas de segunda, parece más acertado basarse en el «ius» latino que en la igualdad. Aún así, aunque la justicia sea aún una utopía, similar a traspasar la línea del horizonte, las mujeres del mundo seguimos trabajando para lograr avanzar un paso más con cada generación. Pedimos justicia social porque hombres y mujeres no somos iguales en ningún sentido, empezando por el biológico. Somos diferentes, nuestro cerebro actúa diferente, nuestro cuerpo funciona diferente… pero tenemos derecho a las mismas opciones de vida.

Las mujeres nos apoyamos, hablamos de todo y nos transmitimos seguridad unas a otras, como dijo Juan Carlos Aragón, «la mujer siempre estará junto al cañón por defender a las mujeres». Compartimos tiempo y risas y sabiduría y malos ratos. Ahora resulta que a eso que llevamos haciendo las mujeres desde que el mundo empezó a rodar se le llama sororidad.

No sé, yo no uso mucho ese término, pero sé que mi mundo es más habitable porque tengo cerca a Estefanía, que es tan organizada, inteligente y empática que siempre tiene una solución a mis problemas tecnológicos, y a Marina, que es resiliente y me escucha desvariar y me empuja al camino cuando me desvío, y a Laura y a Esther y a Lina y a Puri, de la que he aprendido que rendirse nunca es una buena opción.

Así que no me rindo, porque las utopías sólo lo son si se dejan de perseguir.