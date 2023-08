El mundo que nos viene

La verdad es que cuesta desembarazarse del 23J, este país está ahíto de coordenadas de guerra, aunque sea de barquitos, 27O, 23F, 11M, 23J, al final no quedará ninguna arboladura sobre las olas. Pero la vida sigue en tierra y las patrullas de rescate dan con los náufragos, como Juan Cassá -Roma siempre atenta a los detalles, ¿quién dijo que no cumplía?-, mientras que las deserciones también se cuentan, como la de Inmaculada Jabato, a la que le faltó tiempo para abandonar el barco tras el 28M huracanado que se llevó por delante las últimas esperanzas de Dani Pérez.

Incluso el SAS sigue funcionando igual de mal, aunque haya enfermos en los pasillos pues hay plantas que se cierran. Una mañana cualquiera recibo el siguiente eseemeese: «Confirmamos la cita telefónica solicitada para el día X. Recibirá la llamada aproximadamente entre las 12:39 y las 14:39». O sea, dos horas de margen para llamarme, cuando tenían esa hora libre, que por eso la he elegido, pero tampoco se comprometen a que sea en ese intervalo porque dicen «aproximadamente». Es el cambio, aunque no lo veamos. ¡Ay, Catalina García!

Bueno, ¿y qué decir de Carmen Castilla?, dejó la secretaría general de UGT Andalucía y se fue a la guerra, es decir, de candidata al Congreso por el PSOE, que ella es muy independiente, primero el sindicato, después el partido, que no tienen nada que ver uno con otro, de correas de transmisión ni mijita. Mientras, me llega una petición de Pedro Moreno Brenes, nada menos que letrado del Tribunal Supremo -también profesor titular de la UMA- para difundir un interesante texto, precisamente, sobre el poder judicial, que falta le hace una visita de mantenimiento.

Ahora bien, la pregunta es si nuestro alcalde debería haber meditado más -él, que tanto meditó si se presentaba a la reválida en su puesto de mando, aun sabiendo de antemano la decisión- una nueva candidatura de la ciudad a la Expo 2032 cuando todavía está en el aire la chamusquina del intento de hace unos días cara a 2027.

Pero muy bien la decisión de nominar a Fernando del Valle, un hombre tranquilo, aunque la procesión vaya por dentro, y profesional exquisito a la gerencia de la radiotelevisión pública local, y miope la oposición, que no ve más allá de una cuarta de sus intereses. Pero, en fin, estos tiempos son oscuros y se ve poco y, además, coincidimos con Mark Twain, que acertaba cuando dijo que es más fácil engañar a la gente, que convencerlos que han sido engañados. Es el mundo que nos viene y que ya está aquí.

Comentamos la guerra y nos curamos las heridas en comandita con un vino de León, Los Arrotos del Pendón, y unas tortillitas de camarones. Es en el Faro del Puerto de Santa María, y por allí aparece Miguel Ángel Arredonda. No podemos olvidarnos de las despedidas, las hay en parcemasa y otras. Se ha ido de la política Iván Espinosa de los Monteros, un grande por dentro y por fuera, allá se quedan jugando unos cuantos aprendices de brujo, les queda poco tiempo si se repiten las elecciones. Porque es más fácil encadenar fracasos que éxitos, y todo por la maldita ley de la gravedad de la que tanto dependemos. Comento en la mesa aquello de que Franco condecoró a Kim Philby con la Cruz al Mérito Militar por su valor en el cumplimiento del deber cuando este era periodista durante la guerra. Claro, no sabía que era comunista y espiaba para la URSS. Eso les pasa a algunos, que no saben para quiénes trabajan otros, o hasta ellos mismos. Pregúntense, para quién trabaja, pero de verdad, no para quién dice trabajar… Feijóo, Abascal, Díaz, Belarra, Puigdemont, Otegui, Junqueras… Sánchez. Bueno, algunos son más fáciles que otros, ¿verdad?, pero no se crean, engañan. Después están los que, como Juan Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, creía que de tan adulón con Narciso iba a poder llegar a un acuerdo con los socialistas locales y ha sido que no. Ahora ya entiende las reglas del juego. Lope de Vega se confesó:

Pruebo a engañar mi loco pensamiento

con la esperanza de mi bien perdido,

mostrándole en mil nubes escondido

un átomo no más de algún contento.

Mas él que sabe bien que cuanto intento

es apariencia de placer fingido,

se espanta de que estando al alma asido,

le engañe con fingir lo que no siento.