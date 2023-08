En estos tiempos ardientes el lugar más preciado de las cafeterías no son sus terrazas aireadas, sino su interior más alejado de la puerta al que el aire acondicionado llega con todo su poder. Cierto es que ese rincón es el más peligroso para el enfriamiento del aparato respiratorio por los excesos del aire acondicionado, pero los veranos tórridos no tienen más medida que vivirlos huyendo del calor en rabioso presente, como si no hubiera un mañana. El calor inhumano de los veranos tórridos convierte al espirituoso gin-tonic en el milagroso bálsamo de Fierabrás para los que saben que existe.

Antier, yo había llegado solo, pero allí, en aquel rincón de la cafetería, estábamos todos. Y si no todos, allí, apretujados y pertrechados para defender el espacio, estábamos como lo estarían tres sudorosas compañías de la Bandera de Operaciones Especiales de la Legión que hubieran ocupado el sitio para luchar contra las huestes de la enésima ola de calor, que volvía a las andadas atacándonos.

–¿A qué hora cierran, hermosa señorita? –cuando pregunté a la camarera eran casi las dos de la tarde.

–Cerramos a las dos de la mañana, señor –respondió.

–¡Jo!, ¿tan pronto...? –repregunté.

–Es por orden municipal, caballero –contestó.

Un desmoralizante estado de ánimos me invadió hasta lo más hondo de mis rincones más recónditos. En aquel momento ya solo quedaban doce horas y entre veinticinco y treinta gin-tonics para abandonar el lugar por orden de la superioridad. Poco tiempo... Y, quizá, pocos gin-tonics... ¡Mal presagio...!

Desde que llegué, como si me conociera de toda la vida, un chavalillo, frente a mí, no me quitaba sus ojos curiosones. Una criatura de siete u ocho añitos de vida me escudriñaba sin perder detalle, especialmente cada vez que sonaba mi teléfono y yo conversaba con mi interlocutor. El caballerete de ojos inquisidores –lo supe después– respondía al nombre de Paquito, «como su abuelo», precisó su señora abuela, que era la responsable de la guarda y custodia de la sangre de su sangre en aquel lugar alejado de la alerta roja que había en el exterior.

Buscando un acercamiento, le guiñe el ojo a su abuela y le pregunté a Paquito si quería guardar mi asiento y mi teléfono mientras yo hacía pipí. La abuela asintió y Paquito, pasando por debajo de dos mesas se me aproximó.

–Paquito, siéntate en mi silla y cuida de que nadie se siente en ella, y mantente alerta para que nadie se lleve mi teléfono. Si me llaman, tú no respondas, pero me lo dices cuando yo vuelva, ¿vale? –Mi guardasilla asintió con la cabeza y con un cuasi silente sí aspirado.

Cuando volví, allí seguía el tío, con las piernas colgando y la mirada clavada en mi teléfono, al que sostenía con ambas manos sobre su regazo. Estoy convencido de que si el teléfono hubiera sonado, entre la rigidez vigilante de Paquito, el sonido del teléfono, su vibración y el propio sobresalto del guardián, mi teléfono bien podría haber llegado a la barra que estaba a diez metros de distancia.

–¿Te quedas aquí conmigo o prefieres volver con la yaya, Paquito?

Paquito fue escueto:

–Me quedo contigo – dijo, mientras a su yaya se le caía la baba por la desenvoltura y las evidentes capacidades relacionales de su nieto.

Lo levanté y lo resitúe sobre mis rodillas, y para establecer un diálogo, presuponiendo que era lo obvio, le pregunté:

–Paquito, ¿te gusta el fútbol?

–No, a mí me gusta la política –me contestó mientras giraba la cabeza para mirarme a los ojos, que en ese momento mostraban mi máximo esplendor ojiplático.

Su abuela, que no perdía detalle, sin emitir sonido alguno para que Paquito no reparara en ella, me silabeo «es-tá tres ve-ces diag-nos-ti-ca-do como A-C-I», pero ca, su esfuerzo fue inútil ante tamaño personajazo:

–Yaya, te he visto... Soy un niño y estoy tres veces diagnosticado como de Altas Capacidades Intelectuales, así que no te esfuerces.

Para quitarle hierro al asunto, le pregunté:

–Paquito, ¿cómo va la política?

–Mal, rematadamente mal –me dijo con el ceño fruncido. Y continuó: Pedro Freijóo está dando una clase magistral de torpeza político-infantil cum laude. Sí, sí, Pedro Feijóo...

Helado por el aire acondicionado y por los años de la criatura decidí que pasar calor era menos peligroso que pasar vergüenza, así que hice mutis por el foro y abandoné la cafetería.