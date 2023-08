Relajantes musculares oportunos

El resultado del 23-J ha sido diabólico, ha recordado Emiliano Garcia-Page, pero no se olvide que el maligno, en buena teología, forma parte también del plan de Dios, y por tanto algún efecto bueno deberá tener. Por ejemplo, que Abascal, para facilitar el apoyo del PNV, que apoya la autodeterminación, se preste a que su partido no entre en un gobierno de Feijóo, decolora ya bastante la bandera de Vox, lo que viene bien. Lo mismo se puede decir de la intención del PP de hablar con Junts. Aunque no sea en plan relaciones prematrimoniales, ni siquiera un toqueteo, ni un simple roneo, un palique recíprocamente consentido ya sería algo. Así cuando llegue Sánchez con su petición de mano y su oferta nadie podrá espantarse. Cualquier cosa que sirva para quitar azufre a los malditos y echar agua fría a la caldera bajará el calor del infierno político, que bastante tenemos ya con el climático.