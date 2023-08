Ya lo he contado aquí. Una persona del mundo de la empresa, a la que asustaba la alianza de Sánchez con el mundo político antisistema para atar bien su silla al mundo del poder, me preguntó un día al respecto, como si yo supiera, estando fuera de esos tres mundos. No sabiendo qué responder me dejé llevar por el instinto (recurso que a veces funciona y otras no) y tras poner en modo parada la mente le dije lo primero que llegó, en concreto que mientras Nadia Calviño fuera vicepresidenta económica podría dormir tranquilo, pues sería señal de que las leyes básicas de la economía se respetarían. Curiosamente ha sido así: todos los maremotos económicos que la política social de Sánchez hizo augurar al mundo de los analistas se quedaron en simple marejada con Nadia al timón. Así que su posible ascenso al cielo financiero de la UE, abandonando el mundo, nos deja en un ay.