La derecha desborda la Constitución

Desde 1982, el año de la primera llegada al poder de la izquierda, hasta 2015, cuando tuvieron lugar las primeras elecciones en que el bipartidismo imperfecto padeció su primer y gran retroceso (PP y PSOE ya solo representaron el 60,8% de los escaños cuando en 2008, por ejemplo, habían alcanzado el 92,3%), los dos grandes «partidos de Estado» fueron capaces de alternarse pacíficamente en el gobierno, cumpliendo con razonable puntualidad los encargos constitucionales y facilitando la funcionalidad del sistema.

PP y PSOE pactaron el desarrollo del Título VIII de la Constitución, que quedó concluido mediante un pacto González-Aznar. Renovaron con normalidad la composición de las instituciones constitucionales, incluidos el Consejo General del Poder Judicial y el audiovisual público; negociaron algunas normas fundamentales, como la Ley de Partidos, una idea de Zapatero en la oposición que Aznar aceptó estando en el poder y gobernando con mayoría absoluta, etc. La izquierda fue adelantada por razones históricas en las reformas sociales que el franquismo no quiso realizar -el divorcio, el aborto, la integración de las minorías sexuales, etc.- pero la derecha tuvo la inteligencia de no mirar atrás cuando le tocó el turno…

Han sucedido las conocidas vicisitudes -básicamente, una gravísima crisis en 2008, a cuya salida tropezamos con la gran pandemia, y el conflicto catalán- y la situación ha cambiado. La izquierda tiende hacia su reconstitución en los términos habituales; el PSOE recupera su papel de gran formación vertebral de centro izquierda, y las formaciones situadas a babor de babor se han organizado en una nueva formación, Sumar, que se mire como se mire tiene un gran parecido con la Izquierda Unida de los primeros tiempos.

La derecha, en cambio, ha experimentado una gran conmoción, que no parecía posible a estas alturas del desarrollo democrático, cuando ya el franquismo es un resto arqueológico y la mirada de la inmensa mayoría de los ciudadanos se dirige hacia el desarrollo y el progreso europeo y occidentales, y no hacia los periodos turbios de nuestros ancestros autoritarios.

El surgimiento de Vox, que algo habrá tenido que ver con la inanidad de Rajoy, ha sido un fenómeno inesperado que guarda indudable familiaridad con el ascenso del populismo neofascista en Europa y en América. Quienes pensábamos que el ascendiente franquista y su vestigio siniestro del 23 de febrero de 1981 nos habían inmunizado frente a nuevas aventuras totalitarias estábamos equivocados, y del ala derecha del PP ha surgido un monstruo que, aunque formalmente acata la Constitución -¡faltaría más!-, defiende un proyecto político que, de implantarse, nos conduciría de nuevo al clasismo, al resentimiento, a la estrechez de miras, al odio al diferente, a la xenofobia, etc., lacras que tuvimos que parecer mientras Europa se recuperaba de los estragos de la Segunda Guerra Mundial.

Pero el surgimiento de Vox rompiendo los consensos de antaño, con ser inquietante, no es lo más grave de lo que nos pasa. Lo realmente inesperado y temible es que el PP, en lugar de erigirse en defensor de la Constitución, de una modernidad liberal, de una España del futuro alejada de las guerras cainitas, ha transigido sin el menor esfuerzo con las tesis de Vox, las ha hecho propias e incluso ha adoptado su lenguaje escapista.

Frente a partidos como Vox, franceses y alemanes han tendido un cordón sanitario que impide a las fuerzas democráticas entenderse con los ultras. En Alemania, el líder de la CDU ha tenido que rectificar precipitadamente la sugerencia de pactar alguna vez con a AfD en el ámbito municipal, que no es tan político, porque la opinión pública le ha desautorizado rotundamente. Aquí, Vox ya está en los gobiernos presididos por el PP de varias autonomías y en centenares de ayuntamientos.

Lo sucedido es dramático: no solo Vox ha desbordado la Constitución; también el PP lo hace. Y si no rectifica, habrá cordón sanitario, pero no limitado a Vox sino aislando a toda la coalición PP-VOX. La derecha democrática se tendrá que reorganizar, como en Francia. Nuestro sistema deberá reconstruirse. Porque no hay otra forma de regenerar el espacio liberal, que es en todas partes el contrapeso del progresismo socialdemócrata y no la matriz de la extrema derecha.