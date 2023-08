Se pierde en la noche de los tiempos los fervientes y entusiastas deseos que siempre han tenido las personas por poder volar en el aire tal como lo hacen los pájaros o por disponer de dineros a mansalva o a todo trapo, entre otros. Pues bien, respecto a la posibilidad de conseguir en abundancia cuartos, guita o pasta gansa, da la ligera impresión de que en estos tiempos que corren podría resultar algo más factible. Porque, una reciente noticia procedente de la ciudad de Dublín ha informado que el Banco de Irlanda, la primera entidad bancaria privada del país, ha solucionado un «FALLO en el sistema TECNICO» que permitió este martes pasado a montones de clientes, extraer y transferir de los cajeros automáticos que la entidad financiera tiene allí instalados, más dinero del que tenían en sus cuentas. Ni que decir tiene que esta tan inesperada como imprevisible situación provocó de golpe y porrazo la formación de innumerables colas de clientes a la vez que desató un auténtico revuelo y una verdadera locura en las calles, tal y como recogieron en fotografías y vídeos las redes sociales. Y es que, bien podría dar pie esta inaudita y sorpresiva circunstancia ¿por qué no? al guión de una próxima película cinematográfica. Tiempo al tiempo.

'La debida formación de los políticos', por E. Novas Soler

Los políticos (no digo ya los presidentes de un partido, añado yo) tendrían que pasar por «dos años de formación». Esta es la opinión de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los siete padres de la Constitución y diputado con UCD, después AP y PP, a cuya presidencia llegó a optar. En estos momentos en que se trata de encontrar un político para presidente, no sólo de España, sino incluso para la UE, me alegro de haber superado mi pereza estival y ordenado en mis ficheros, entre otras miles que esperan serlo en mis ficheros, esta información sobre una larga entrevista suya... este mismo 15 de agosto 2023. ¡Qué casualidad la de entrambos!