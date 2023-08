Función educativa de las vacas

Texto para educación estival de jóvenes urbanitas: «Las vacas son de ordeño o de carne; las de carne, que una vez marcadas por el fuego y dotadas de matrícula pueden pastar sueltas por el monte, hasta que les llega la hora del sacrificio y despiece salvo que sean buenas reproductoras, disfrutan de esa gozosa libertad antes de pasar a filete o hamburguesa (opción no concedida); las de leche, en cambio, harán su vida entre establo y cercado, no sabrán de la idílica naturaleza de montañas o valles, con sus florecillas de mascar, y sufrirán ordeño mecánico cada día, pero a cambio su vida, aunque tediosa, será mucho más dilatada. Ser de carne o de leche no se hace, se nace, ahí tampoco hay elección. Tal vez, amados jóvenes, penséis que régimen así no es justo con la vida animal, pero si ponéis la mente en modo justicia malo, no es eso lo que se espera de vosotros, destinados a ganado selecto».