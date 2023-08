Alguien que no recuerdo me contó algún día que «la casualidad es una causalidad de la que aún no conocemos sus entresijos», o algo así. De ello hace años, muchos, y fuere quien fuere el que lo hizo fue alguien con la suficiente elegancia y autoridad para ser capaz de perpetuar en mí su mensaje sin protagonismo alguno del mensajero. Grande él o grande ella, sin paliativos.

¡Y tan grande él, caray...! Justo ahora, en este preciso momento, acabo de reparar en que mi confidente de entonces fue Jung, Carl Jung, nada más y nada menos. Y digo yo, ¿la repentina luz del fanal que me ha alumbrado la escena y el cerebro se ha encendido sola? ¿Ha sido un hecho casual o causal? That is the question, que dijo el príncipe de Dinamarca mientras sujetaba la calavera. En este sentido, abundo, ¿es casualidad o causalidad que sea en este justo instante que, sin mi participación activa, yo acabe de recordar que el chivato responsable de tamañísima afirmación fue Jung? Curioso, ahora incluso recuerdo con total claridad que lo hizo en un trabajo escrito a propósito de lo que él denominó «sincronicidad» que Jung llevó a efecto al alimón con un ilustre físico cuántico coetáneo de él, del que no recuerdo el nombre.

Casualidad y causalidad, mucho más allá de conformar un parónimo aspirante a trabalenguas son preciosas herramientas para el raciocinio, por cuanto tienen de polaridad perfecta. Y es desde ese interés que me encuentro en disposición de afirmar que el gesto soez del institucionalmente impresentable señor Rubiales fue causalidad, no casualidad. Pensemos, si no, amable leyente, ¿qué trabajo le habría costado al señor presidente de la Real Federación Española de Fútbol, hacer las cosas bien y besar en la boca a Jorge Vilda, el entrenador de la selección, como máximo responsable técnico de ella, en lugar de a Jenni Hermoso, una importante pero individual pieza inocente del engranaje de juego a la que movió a una situación lacerante de inferioridad injustificable?

¡Total, según don Luis, solo se trató de un beso casto, amistoso, un beso emocionalmente noble y puro aprovechando que Jenni pasaba por allí...! ¿O no fue así, don Luis? Insisto, para el antinatural desfogue emocional de don Luis el verdadero destinatario natural del beso en la boca era el entrenador Jorge Vilda.

Por cierto, un sutil añadido digno de encomio gracias a don Luis. Me refiero al generoso grado de esmeradísima educación y refinado estilo social que reveló el presidente de la Real Federación Española de Fútbol cuando vehemente y chabacanamente brindó a la selección inglesa y a todos sus seguidores sus atributos de varón consistentemente asidos con su mano derecha, a la voz en grito de ¡toma ya...! Su grito y la grosera ofrenda de sus atributos solo propios de los machos alfa fallidos, que acontecieron justo con el único gol del partido, fueron oídos y vistos por buena parte del mundo entero. Y yo por ello siento una enorme vergüenza ajena, que es lo que es posible que sintieran todos los verdaderos defensores del buen talante deportivo español e, institucionalmente, la reina de España y su hija, la infanta, que se encontraban en el mismo palco, a tres metros del inexplicable personaje.

Causalidad también sería que el pelaje ahora parcialmente ausente del presidente de la RFEF brotara como efecto secundario del mal rato y lo convirtiera también en rubiales capilar. Estoy convencido de que Rubiales, su apellido a él lo honra, pero no estoy tan convencido de que por su parte haya una reciprocidad, al menos en lo concerniente a la real federación mediante la que terminará asfixiándose a sí mismo. Con cada yerro, que no han sido pocos, sino muchos, don Luis ha puesto en tela de juicio a la real federación a la que ha desprestigiado desde el minuto uno de su presidencia.

La noticia del cerco al germen malévolo no ha tenido los efectos deseados y finalmente don Luis, demostrando una torpeza infinita, ha comparecido para demostrar que se atrinchera desafiante ante el mundo. El gobierno del barco que tanto le ha aportado crematísticamente se ha vuelto desgobierno y ceguera, que el sistema no puede consentir bajo ningún concepto. El fútbol y todos los deportes patrios solo respirarán aliviados cuando los perfiles pérfidos de gestión e inelegancia como los de don Luis Rubiales desaparezcan per sæcula sæculorum.