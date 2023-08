Sangre de amapolas

Los incautos de Vox, otra vez burlados por el PP, solo quieren de ellos que paguen las fantas. Te quedas fuera de la mesa del Congreso, ¡ea!, hablamos por teléfono, eso sí, te digo algunas buenas palabras, te las crees, las vendes a quien puedas, te contentas un poco y vuelves a quererme y me votas. Santiago cree que hay una emergencia nacional -no sabe que desde junio de 2018- y eso le sirve para intentar salvar al PP, aunque el PP no tiene salvación, y ahora mismo hablaremos de la Iglesia.

El caso es que Xosé Luis Barreiro, que fue vicepresidente de AP de la Xunta de Galicia, lo tiene claro, el discurso anti Vox lo fabrica Sánchez y el PP lo que hace es comprárselo. Mira lo que hace el comercio, Escohotado, cuánta razón. Por cierto, que Barreiro ha escrito un libro interesante, ‘A propósito de Feijóo’. Vox aprenderá pero, de momento, está en el servicio de traumatología y no podrá moverse durante un tiempo.

También fue interesante la lectura del programa de Sumar -y es lo que hacemos en el condumio semanal-, incluso las rectificaciones. Por ejemplo, hubo de corregirse la mención de expulsar de la carrera periodística «a quien desinforme». Compulsiones totalitarias, vamos. Sus hermanos separados, que han terminado económicamente muy mal, los queridos podemitas, han planteado un ERE que afectará a la mitad de su plantilla, sí, con toda la jeta, Belarra, Lilith y compañía despiden como un explotador cualquiera. Es el paisaje pintado después de la batalla y los cadáveres riegan con su sangre la tierra de amapolas.

Ahora viene lo de la Iglesia. La foto la he recortado de un periódico catalán. El presidente del Ateneo barcelonés, Casassas; los expresidentes de la Generalidad Montilla, Torra, Puigdemont y Pujol; el presidente Pere Aragonès, y el abad de Montserrat, Manel Gasch, que no podía faltar, ¡cómo no! Y es que los intereses de la Iglesia son universales. Juega en todas las mesas. Por cierto, que busqué en la foto al Tres por Ciento, ya saben, y no lo encontré, y es que ha crecido y no lo reconocía, hay que ver cómo está el muchacho…

Un poquito más arriba, Anne Cohen-Solal ha escrito ‘Un extranjero llamado Picasso’, en el 50 aniversario de su muerte. Hay algunos documentos interesantes del inmigrado malagueño. Pero durante la ocupación nazi, ni colaboracionista ni de la resistencia, sino todo lo contrario, de los brazos de una mujer (Dora Maar) a los de otra (ay, Marie-Therese Walter); y aquí en España, contra Franco, ya se conocen sus muchas detenciones. ¡Qué arte, qué genio!

El almuerzo lo celebramos en una catatumba en la que nos sirven una botella -¡pero solo una!, advierte con el dedo el propietario- del preciado Tokaj, y nada menos que de cinco puttonyos. Allí, a orillas del río Tisza, en el noreste de Hungría, tiene la familia Álvarez, dueños de Vega Sicilia, la bodega de este vino único. Y se pone sobre la mesa que De la Torre quiere directivos municipales que no tengan que ser funcionarios, y le aplaudimos, todo lo que sean puertas y ventanas abiertas en las Administraciones pues bienvenido sea. En la granja escuela, o campo de reeducación al que nos llevan, no cabe más concepto que el de lo público, más allá… el abismo. Y ya que el Guadalmedina pasa por el CAC, desde calle Huéscar hasta la Plaza de San Juan de la Cruz, con las obras que se han iniciado más la dejadez de todos los tiempos la zona parece propia de la Ucrania bombardeada. Y es que la guerra está cada vez más cerca, sobre todo desde los tiempos de Javier Solana, secretario general de la OTAN, que ordenó apretar en 1999 el botón de los bombardeos sobre territorio yugoslavo en la llamada Operation Allied Force, y nadie lo llevó a un tribunal ni nada de nada, pese a no tener la aprobación de la ONU. Y es que según de donde vengan las bombas, eres bueno o malo. ¡Uff!, íbamos por las obras y el abandono de una calle y mira dónde acabamos. Y es que en esa cuadrícula municipal está la Tesorería de la SS, sí, la de la cita previa, que ya es una mancha en las Administraciones que no la limpia ni el cebralín. Emilio Prados escribió:

Lo que yo quiero saber

es dónde estoy...

Dónde estuve,

sé que nunca lo sabré.

Adónde voy ya lo sé...