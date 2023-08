Desde muy joven nació en mi la afición por prestar algo de mi tiempo en convertirme en fiel espectador de los mundiales de atletismo. Es por ello que hoy, después de ver una buena sesión, con final de los cien incluida, me pregunte cuántos espectadores más habrá. No serán los suficientes pues ninguna cadena de cabecera acoge en su parrilla tan digno espectáculo. Es entonces cuando me digo: ¿será que a pesar del gran número de amantes del deporte que hoy inundan las calles, parques y senderos, el atletismo(en todo su abanico) no gusta? ¿Será que de lo que se trata no es de practicar atletismo, es de alabar a Narciso? Ocurre igual con el ciclismo.

Francisco García Castro

Estepona

Tozudo y ejemplarizante

Nos vemos todos los días del año dos o tres veces por necesidad obvia. Ya nos conocemos bien. Existe una diferencia que nos mantiene a la expectativa cada cierto tiempo y que provoca una situación de hartazgo. Nunca llega el día en que su contenido se acabe cuando yo lo espero, es muy tozudo en demostrarlo, pero, al fin, se rinde, cuando es estrujado hasta su última arruga. El tubo de la pasta de dientes nos enseña que, en la vida, hay que apurar al máximo los contenidos en general, sean cuales fueren.

Jesús Sánchez-Ajofrín Reverte

Málaga