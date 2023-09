La generación de cristal y el meteorito

Si uno no pudiera hablar en general y sin tener que estar pendiente de que el apuntador de turno enarbole la casuística de la excepción concreta, apenas podríamos hablar de casi nada. Es por ello que, en general, no me tiembla la lengua para proclamar que las adolescentes generaciones de nuestros oscuros días están para arrojarlas de cabeza a los tigres. Con perdón de los tigres. Y discúlpenme las grandes excepciones que sirvan de contrapunto y ejemplo, que haberlas haylas, pero estoy hablando y seguiré hablando, como digo, en general.

Convencidísimo estoy de que el mayor logro de esta generación baldía de cristal de Bohemia y piel finísima ha sido conseguir que los notarios miren con envidia y celo las facturaciones de las consultas de psicología adolescente.

Todo es frustración, todo es vacío, todo es desdicha que gira en torno al ombligo propio porque, más allá del mismo, tan sólo se extiende el abismo y la oscuridad más absoluta.

En cualquier caso, a estas generaciones, arrojo, lo que se dice arrojo, faltarles no les falta: siempre que lo sea para enfrentarse al padre y a la madre, o para sacar pecho frente a cualquiera que pudiera ser que, quizá, si cabe, de alguna manera, o tal vez no, les haya podido mirar de una forma en la que no quede meridianamente explicitada una sana intencionalidad, siempre a juicio del eternamente ofendido, esto es, el adolescente. No vaya a ser que les soplen y se rompan o se frustren o se entristezcan, y no les quede, entonces, más remedio que arrojarse al vacío, encerrarse en su cuarto, destrozar la casa cuya hipoteca no pagan, maltratar física y emocionalmente a sus padres o abandonar los estudios para no buscar trabajo.

El verdadero arrojo, bro, se demuestra cuando suena el despertador cada mañana y, al quite, con alegría o sin ella, enfermo o sano, saltas de la cama, o haces como si saltaras, para enfrentarte a la vida, a las obligaciones propias y, en muchos casos, también a las ajenas. «¡Salí de casa con la sonrisa puesta, hoy me he levantado contento de verdad!», cantamos los de mi quinta, con ganas o sin ellas.

Pero los de cristal, ¡ay!, que no saben ni por donde les sopla el viento, cuánto menos serán conscientes de por dónde les va a apalear la vida hasta que se vean de bruces en el suelo. «Sólo entonces, al final, es cuando lo entiendes», les dirá la voz cavernosa del emperador Palpatine, si alguno de ellos se dignara a ver El retorno del jedi. Y mientras tanto, esperando, como siempre, a que otro los levante, seguirán cantando: «Porque la noche de anoche fue, algo que no me puedo explical, prrrrrrrr, ¡yeeeh!».

Pero no se preocupen por ellos, que se les regala un iPhone nuevo y enseguida se les pasa, al menos hasta la próxima trama, que quizá acontezca la semana que viene, el mes que viene o dentro de cinco minutos, por la misma pamplina o por otra, que originales, lo que se dice originales, tampoco lo son. Porque si a don Alonso Quijano se le secó el cerebro «del poco dormir y del mucho leer», no me cabe duda alguna de que los de cristal tendrán, entonces, el cerebro más húmedo entre mil generaciones, precisamente a causa de lo contrario: por el mucho dormir y el poco leer.

Quisiera sonreír, pero no puedo. Desde el horizonte me aturden tambores de guerra anunciando que, si esto no acaba fulminado por el meteorito de marras, serán los de cristal quienes estén al frente del timón de aquí a unos años: una generación ajena a toda responsabilidad colectiva y que, lejos de aferrarse a las ideas de sacrificio, constancia, trabajo y bien común, se contentan y se reconocen como hombres y mujeres ya hechos, ¡qué pasa, bro!, porque son capaces de vivir a gastos pagados desde la atalaya de sus padres y el parapeto de la realidad ficticia, siempre aparente, de sus redes sociales. ¿La profundidad de sus valores?, la de mi plato de ducha.

Más nos quedará por ver antes de que nuestros destinos estén en sus manos. Y no me hablen de empatía, que la empatía me la como yo cruda cuando el enemigo viene de frente y con palos. Ojalá me equivoque. Ojalá el meteorito.