Feijóo y Sánchez esperan a Godot

El candidato a la investidura, Núñez Feijóo, bajo el patrocinio del Rey, no tiene quien le envista. Pero sigue esperando a Godot. Se quita y se pone una bota del PP, acción repetida de descalzarse y calzarse que representa estar listo para avanzar sin dejar de estar anclado. Sigue a la espera sabiendo que Godot no va a venir, y distrae su malestar ante el abismo y el desamparo de encontrarse solo en medio del sendero político.

Aguardar más o hacer el equipaje y huir, ese es el dilema. Ser presidente o no ser. Él y los suyos lanzaron toda clase de improperios contra el oponente principal, Pedro Sánchez, y no han apoyado a la población en ningún momento de la difícil legislatura. Ahora pretende que le cepillen el traje. El tiempo actúa sobre el sujeto y altera su identidad en ese desolador panorama.

La «centralidad» de Feijóo busca votos prestados del PSOE a fin de ser elegido jefe del Gobierno en la votación prevista para finales de este mes. La farsa continúa y Sánchez rechaza la petición de mano. No es que la influencia de los partidos independentistas sea un chollo si se quiere llegar a acuerdos con ellos pensando en ser investido presidente. La capacidad de maniobra no puede romper las fronteras constitucionales. Siempre que las actuales líneas rojas no se traspasen, no debería haber mucho problema.

Es necesario, incluso al margen de la necesidad en esta coyuntura política, que las lógicas reivindicaciones se atiendan en beneficio de todos, con un cierto equilibrio que no suponga discriminar a las demás comunidades. Es cuestión de pasar página totalmente, por parte de unos y de otros. Está claro que la financiación autonómica y local tiene que ofrecer igualdad de servicios a toda la ciudadanía.

El (más o menos) líder popular, que incumple la Constitución, airea seis pactos de Estado, pretendiendo acometer las reformas pendientes y después de rechazar los que le ofreció Sánchez en su momento. Le interesa mejorar la calidad democrática, el estado de bienestar, el Sistema Nacional de Salud, la educación, la igualdad entre hombres y mujeres o las pensiones. Resulta paradójico que hablen de regeneración quienes se encargan de todo lo contrario en el día a día y de sostener la comedieta.

El PP no contribuye a desbloquear la renovación del CGPJ desde hace más de 1.700 días, y mantiene recursos contra la reforma laboral o contra la ley trans. Le preocupa el saneamiento económico, pese a crecer España más que otros y a tener la inflación más baja, aunque haya que seguir modernizando la economía y reindustrializando, además de la clase media, las familias y los más vulnerables. Los hechos demuestran que benefician a unos cuantos, a base de regalos fiscales y otras prebendas, y perjudican a muchos. La propaganda es un viaje a ningún lado.

El derogador del sanchismo, el comediante Feijóo, preocupado por mantenerse en su grupo, pierde el tiempo y pide ayuda al malvado Sánchez, o a los socialistas «buenos» que le traicionen. El dirigente gallego obtuvo más votos y escaños, sí. Lo que no obtiene es una mayoría a favor de su investidura. ¿Qué hacer entonces? ¿Repetición electoral o el intento de dar estabilidad a nuestro diverso país por otras vías? La población ya emitió su veredicto el pasado 23J. Y la distancia entre ambos líderes es insalvable. Urge tener un Gobierno lo antes posible, que los jóvenes tengan acceso a mejores oportunidades, como ocurre en otros países de la UE. Una primera vivienda…

Yolanda Díaz pide al candidato del PP que tire la toalla, y respecto a los acuerdos para que Sánchez revalide el título, habla con Puigdemont en Bruselas y apuesta por soluciones basadas en el diálogo y la democracia. El avance social y el territorial. El líder socialista aguarda que el conservador Feijóo fracase ostensiblemente. Sánchez no está solo en el camino y espera a su particular Godot con la esperanza de que en este caso sí llegue, cosa nada fácil, y no hagan falta nuevas elecciones. El progreso y la convivencia, los servicios públicos, la transición ecológica y la igualdad real entre hombres y mujeres, no la regresión y los recortes sociales, tienen que continuar en la hoja de ruta frente a las tormentas reaccionarias, los embustes y las manipulaciones.