No hay manera. Cada mañana, justo cuando una sale a pasear relajadamente por el centro de las calles y plazas de su ciudad, una caterva de personas jóvenes provistas con carpetas de folios y bolígrafos proceden a asaltarte sin apenas miramiento alguno, eso sí, con la sonrisa puesta de oreja a oreja y con la promesa -naturalmente que falsa- de que se trata de hacer tan sólo una sencilla y rápida pregunta (?). Esta clase -a todas luces- de publicidad callejera -que, por cierto- se suma a la de los múltiples medios de comunicación existentes hoy día en nuestra sociedad, a la vez que a la de los diversos eventos deportivos, sociales, culturales, etc., resulta especialmente insidiosa para el personal, ya que a diferencia de lo que ocurre con los anuncios habituales divulgados en radio, televisión o prensa, los reclamos de estos adolescentes en su mayoría, no pueden ser ¡ojo! tan fácilmente eludidos. Y es que, este presunto acoso/asalto a las intimidad del ciudadano no puede resolverse cambiando de emisora, de canal con el mando a distancia, o simplemente pasando la página/dejando de comprar el periódico correspondiente, sino que el sufrido receptor se encuentra expuesto frontalmente a ellos, es decir, obligado a «seguirles educadamente el juego» incluso contra su voluntad.