Maud Alice Burke, Lady Cunard, 1872-1948, fue una ilustre dama neoyorquina, a la que recordamos como una persuasiva y potente luminaria que logró dominar la vida social londinense a partir de 1906. En 1895 ésta contrajo matrimonio con Sir Bache Cunard, un destacado miembro de la más relevante nobleza británica, nieto del influyente fundador de la famosa naviera británica del mismo nombre. Cuyos gloriosos buques llevarían con indiscutible distinción, por los cuatro puntos cardinales, el pabellón de la excelencia marítima de Inglaterra.

En Londres sus amigos conocían a Lady Cunard como «Emerald». Tuvo ésta una relación intensa con el afamado novelista George Moore. También fue muy importante su influencia en la vida de uno de los más grandes compositores británicos de aquella época, el genial Thomas Beecham. Igualmente fue particularmente destacada la influencia de Lady Cunard, en la vida y milagros otra gran dama norteamericana: la señora Wallis Simpson. Cuya relación con el entonces Príncipe de Gales, estuvo a punto de llevar en 1936 a la augusta Corona británica a una crisis de profundo calado. Durante bastante tiempo estuvo Emerald convencida de que su buena amiga la señora Simpson terminaría ocupando como consorte el trono del Reino Unido. En cuyo caso, posiblemente «Emerald», Lady Cunard, sería nombrada para un relevante puesto en la Corte: el de Mistress of the Robes. Es por lo tanto absolutamente comprensible la amargura y la desilusión de Lady Cunard, cuando le llegó la noticia de la abdicación del entonces Rey Eduardo. Sus amigos decían que Lady Cunard lloró mientras se lamentaba: «¿Cómo ha podido Eduardo hacerme esto?»

Estoy seguro de que no sería fácil. Tuve el grato honor de saludar varia veces en Marbella al que fuera el Soberano del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Su Alteza el Duque de Windsor. Aunque con toda humildad debo reconocer que fue por motivos muy modestos. Fue en el legendario Marbella Club. Su Alteza recibía de vez en cuando unas cantidades que les debían ser entregadas por nosotros, como representantes de la Corresponsalía marbellí del Banco Hispano Americano. Lógicamente, por respeto, en su hotel y con las máximas deferencias. De vez en cuando me tocaba cumplir personalmente con este trámite que me ordenaban. Confieso que eran encuentros en los que siempre aprendía algo de aquel gran señor. Sobre todo por su sencillez.

Fue Inevitable. Lady Cunard terminó sus días en este mundo como huésped de un gran hotel londinense: el Dorchester. Cuando falleció, el 10 de julio de 1948, dispuso que sus cenizas fuesen esparcidas por la vecina Grosvenor Square. No podía ser de otra forma. God save the Queen!