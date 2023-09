Ninguna luz como la de septiembre, que adulza a la de agosto con un filtro mágico que la hace menos hiriente, especialmente este año en el que todos hemos muerto un poco por el calor seco y por el calor húmedo de un verano excesivo. Septiembre, año tras año, es el gálibo natural que faculta la entrada al otoño, que, a tenor de las voces doctas, el de este año podría ser particularmente severo en cuanto a su meteorología. En la naturaleza algo está mutando.

Aunque herido, septiembre ha entrado con la inercia exigida por el sofocante calor habido durante julio y agosto y ha encendido sus linternas para matizar el cielo, borrar las brumas y acercar el horizonte, que en septiembre de manera natural es mas luciente que en agosto. Y como todos los septiembres, este también me está empujando a navegar los atardeceres desde tierra firme con mi mirada mantenida a rumbo fijo de 270º.

Bajar las escaleras del púlpito de las vacaciones y poner pie a tierra sobre la realidad septembrina, por más acérrimos defensores que seamos de «la normalidad», duele e irremediablemente emprende el camino que va de la luz del verano a la semioscuridad desnuda del otoño, o sea, de la vida externalizada a la vida interiorizada. Septiembre es la pasarela entre el espíritu explosivo y la calma rayana al silencio en la que mora el instinto que mueve a la introspección. Benedetti y Hernández ya nos lo apuntaban cuando versearon aquello de «Aprovechemos el otoño | antes de que el futuro se congele | y no haya sitio para la belleza | porque el futuro se nos vuelve escarcha (Benedetti)» y «Qué pena de día sin sol. | Qué melancolía de luna | tan pálida y sola, | ¡ay que frío y ay que dolor! (Miguel Hernández)».

Septiembre no fue pensado para circunstancias distintas de las que la Madre Naturaleza se encomendó a sí misma, y su intrínseca luz más sutil alumbra más que a quienes nos tomamos el tiempo de respetarlo, que no somos todos, sino escuetamente unos pocos. Y quizá, tal vez, sea por eso que este septiembre que ahora nos transita prometa ser un septiembre particular.

De hecho, lo confieso, desde que este septiembre irrumpió en mi vida el pasado día uno, cada vez que desde la templanza interna he mirado en mi derredor el escenario se me ha asemejado a una tramposa y decepcionante pareidolia para mi cerebro. Ya sabe, amable leyente, me refiero a esos dibujos que mirados de una forma nos muestran a una jovencita de buen ver y mirados de otra forma nos muestran a una añosa señora bruja que da miedo, con la particularidad de que nuestro limitadísimo cerebro es incapaz de ver a ambos personajes a la vez.

Curiosas las barreras de nuestro cerebro, particularmente cuando se trata de los entresijos fabricados con el encaje de Flandes con el que pretende equipararse la impresentable infinitud del panorama político de nuestros últimos tiempos y otros personajillos vendehúmos del donjuanismo machista sin disimulo, que se pretenden ungidos con la capacidades de ser delanteros, porteros, linieres, árbitros y VAR al mismo tiempo, mientras todos los dioses del universo, para aprender de ellos, ven el partido mientras aplauden desde la grada.

El escenario de la política maltratada es un compendio de personajes y personajillos públicos vestidos de milagreros, todos ellos vocingleros aspirantes al fracaso a la larga, que sin confesarlo cuentan y jalean cómo son los modernos Shangri-La que cada grupo político ofrece como su propia panacea infalible, la de ellos, obviamente, sin confesarle al respetable que el especialísimamente mágico Shangri-La que cada cual cuenta haber inscrito en el Registro de la Propiedad de su país imaginado no existe, porque Shangri-La, como Lola Flores, solo hubo uno y fue el que fluyó de la mente de James Hilton en su imperecedera novela «Horizontes perdidos», editada a finales de la primera mitad del pasado siglo.

Sin restarle un ápice de verdad, se me antoja que el otoño internalizado es más propio y propicio para las horas quedas que para el atropellado tráfago de la actividad lacerante, pero la adusta realidad del maltrato a la naturaleza externa e interna cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo me sisea para corregirme:

–Pss, pss..., torpón no insistas, no te esfuerces, 165.000 años de historia desde la bipedestación y el raciocinio te contradicen.