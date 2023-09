Porque mira que este chico da más vueltas que un trompo. Primero dice que se va a entrevistar con los golpistas de Junts, y cuando le afean que critique que Díaz o los emisarios de Sánchez hagan lo propio pues cambia y dice que ya no se reunirá con Junts, fortaleza de criterio es lo que tiene. Él quería dar la imagen de que habla con casi todo el mundo y que no está solo con Vox, al que maltrata, se arrepiente, le pide perdón y vuelve a arrejuntarse, pero está más solo que la una. Ítem más, el nacionalista gallego, no contento, va y dice que hay que encontrar «un encaje del problema territorial» -¿qué problema territorial?- de Cataluña, eso sí, «siempre a través de un pacto de Estado» y blablablá. O sea, que no quiere ser menos que Narciso y busca también una salida al pulso nacionalista distinta de las están ahí desde el 78. ¡Acabáramos antes!, se le ve la patita al lobo. Y también había limosneado una legislatura de dos años, por el amor de Dios… Bendodo se lo había advertido, leyéndole del Midrash el versículo de Devarim, «lo que salga de tus labios, cuídalo». Un refrán judío también recoge este consejo y advierte que un pájaro que es liberado puede ser atrapado de nuevo, pero una palabra que escapa de tu boca nunca regresa. Sí, Alberto.

Claro que todo esto palidece al lado, un poner, del tyrannosaurus rex y entonces disimula un poco y así el gallego parece un pajarillo cantor que revolotea alrededor del moderno Prometeo.

Todo esto nada más empezar el curso con la pesada burocracia de la LOMLOE, cuando dicen que arden los chats de los profesores. «Los alumnos no aceptar ser corregidos», se lee, pues claro, pero si los profesores ya son evaluados por los alumnos, ¿qué te crees?, ahora son los pájaros -otra vez los pájaros- los que disparan las escopetas contra los cazadores.

Es verdad que con un gobierno de extrema izquierda, o izquierda extrema -como también le gusta decir a Él-, las cosas tienen un aire de precariedad e incertidumbre que te hace abrigar alguna esperanza de que la casa no se caiga por el precipicio y haya elecciones antes del Gordo. Pero no sé. Debe ser el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad.

Y eso que, ahí fuera, las cosas no van mucho mejor, no hace falta más que asomarse a la ventana y comprobar el respeto que le tienen a la ONU. Son los EEUU los que han de conseguir de Marruecos que el enviado especial del secretario general de Naciones Unidas para el Sahara, Staffan de Mistura, pueda visitar el territorio. Lleva dos años en el cargo y hasta ahora no ha hoyado las arenas del desierto. O no ha querido, que se vive mejor en Nueva York que en Bir Lehlu. Y su visita no fue anunciada públicamente por la ONU porque Marruecos se lo había pedido -para que el Polisario no tuviera tiempo de organizar protestas- hasta que el avión aterrizara en El Aaiún. Por supuesto, Mistura no entrará en las cárceles ni verá a los presos. Una vez más, tres hurras por la ONU. Es como el león come gamba, de Macarena: Alberto no llores más/la patata no está cruda/el gazpacho está en su punto/hoy ha vencido el amor.

Pero aquí también se despereza el león y ruge en el NH de al lado del río y Dani Pérez rezuma alegría y quiere sumar sus fuerzas, y Espadas -¿qué decir de Espadas, todas vencidas?, le cuenta algo gracioso al Excelso, y todo fue una fiesta y jiji y jaja. Lástima que Felipe, Jáuregui, Redondo, Guerra y otros le salgan al paso y le digan pero… ¿dónde va usted?

El alcalde, sin embargo, ha tenido una magnífica idea reuniendo a otros pares de la conurbación para una puesta en común del territorio. Me remito al… sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro si no hace más que otro, y Paco empieza bien, después Elisa tirará del carro. Francisco de Quevedo lo vio así:

¡Cómo de entre mis manos te

resbalas!

¡Oh cómo te deslizas, vida mía!

¡Qué mudos pasos tras la muerte

fría

con pisar vanidad, soberbia y galas!

Ya cuelga de mi muro sus escalas,

y es su fuerza mayor mi cobardía:

Por vida nuevo tengo cada día,

que el tiempo cano nace entre las

alas.