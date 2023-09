En la era moderna, estamos presenciando una tendencia que podría considerarse un tanto peculiar, si no preocupante: el declive en la tasa de natalidad y el aumento del amor por las mascotas, especialmente perros y gatos. Si bien es natural que las preferencias cambien con el tiempo, esta tendencia plantea interrogantes importantes sobre la sociedad contemporánea y sus valores. ¿Estamos volviéndonos cada vez más egoístas al elegir cuidar de animales en lugar de traer criaturas al mundo?

Antes de entrar en el corazón de la cuestión, es necesario reconocer que no hay absolutamente nada de malo en tener mascotas. A mí me encantan los perrillos. Y de hecho, la compañía de perros y gatos puede ser una fuente inmensa de alegría, consuelo y amor incondicional para familias, personas mayores solas y perfiles específicos que encuentran en un perro un aliado. Sin embargo, cuando esta preferencia por las mascotas comienza a desplazar la idea de tener hijos, surge una interrogante válida: ¿estamos escapando de las responsabilidades de la paternidad en busca de un amor más conveniente y cómodo?

Es cada vez más habitual encontrar a gente joven que domestica hasta niveles de humanizar a perros y gatos en una clara sustitución de éstos por lo que realmente procede que es tener niños, procrear y mantener la especie. Y es que existe una seria preocupación debido a la disminución significativa de la tasa de natalidad en todos los países occidentales, y en lugar de mejorar, esta situación se agrava con el tiempo. El número de nacimientos está disminuyendo de manera constante, y esta tendencia se está acentuando cada vez más. Como ejemplo, durante el tercer trimestre de 2022, en la región de Andalucía se registraron solamente 16.424 nacimientos, lo que representa una disminución del 4,6% en comparación con el mismo período del año anterior. Este dato marca la cifra más baja desde 2009, que es el último año para el cual se tienen registros por parte del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

El asunto es meridianamente claro: cuando elegimos a las mascotas como nuestros «hijos peludos», es posible que estemos evitando las complejidades, demandas y cambios que vienen con la crianza de hijos humanos. Los perros y gatos son, sin duda, más fáciles de cuidar que los bebés que necesitan pañales, educación y, lo más importante, un crecimiento humano y emocional que requiere atención constante.

Sin embargo, no se trata solo de la comodidad. En la sociedad actual, nuestras prioridades y valores están cambiando. El ritmo de vida es más rápido que nunca, y el tiempo es un recurso preciado. Las carreras, los viajes, las metas personales y profesionales a menudo se convierten en nuestras prioridades, y es fácil posponer la idea de tener hijos. Después de todo, las mascotas no exigen que los acompañemos a las reuniones de padres y maestros o que los lleven al fútbol los fines de semana.

Otro factor que se apunta como importante es el coste de un chiquillo y lo justísima que va la gente de dinero. La educación, la atención médica y el mantenimiento de un niño pueden ser extremadamente costosas, y muchas parejas jóvenes se encuentran debatiendo si pueden permitirse dar este paso. En contraste, las mascotas pueden ser una opción más económica, aunque es importante recordar que también conllevan gastos. Pero a esta cuestión, que se usa como justificación para no crear familias y en vez de tener un niño tener un camaleón en un terrario, siempre aparece recurrente la duda de que, si se trata de falta de dinero, resulta curioso que quienes están sosteniendo la natalidad en Europa son los inmigrantes venidos de países en vías de desarrollo. Es decir, los ricos no tienen niños porque no pueden y los pobres que vienen a Europa a trabajar son los que los tienen. Algo falla. Y el autoengaño nunca fue buena vía de escape.

Si bien estas razones pueden parecer lógicas, no podemos evitar hacernos una pregunta crucial: ¿estamos sacrificando la esencia misma de la humanidad al elegir a nuestras queridas mascotas sobre la posteridad? Los niños son la manifestación de nuestro legado, nuestros valores transmitidos a las generaciones futuras, y no se pueden sustituir por un Caniche o un Golden Retriever.

Aquí es donde entra el elemento del egoísmo. Y ojo. Que no se trata de afirmar que quienes optan por no tener hijos sean egoístas, sino más bien de cuestionar si esta elección a menudo se toma desde una perspectiva egoísta. La sociedad moderna tiende a enfocarse en el «yo» y en la satisfacción personal, y criar hijos a menudo se percibe como una tarea que requiere un sacrificio personal que comienza al día siguiente de conocer la buena nueva

¿Y qué hay de aquellos que no pueden tener hijos? Es una realidad dolorosa que muchas parejas se enfrentan a problemas de fertilidad, y para ellos, las mascotas pueden ser una fuente invaluable de consuelo y amor. Pero incluso en este caso, es importante recordar que la crianza no es la única manera de dejar una huella en el mundo. La adopción, la tutoría o simplemente ser un modelo a seguir para los jóvenes pueden ser igualmente gratificantes.

En resumen, no podemos dejar de amar a nuestras mascotas, esos fieles compañeros que iluminan nuestros días con sus ocurrencias, amor incondicional y caca. Sin embargo, debemos reflexionar sobre las implicaciones más amplias de esta tendencia en la sociedad contemporánea. La crianza de hijos es una responsabilidad que conlleva desafíos, pero también recompensas inigualables. Al elegir las mascotas sobre los niños, podríamos estar perdiéndonos una parte fundamental de la experiencia humana y, en última instancia, privándonos de una oportunidad única de crecimiento y amor.

Entonces, ¿estamos volviéndonos más egoístas al preferir perros y gatos a bebés? La respuesta no es definitiva, pero es una pregunta que debemos hacernos mientras reflexionamos sobre nuestras elecciones de vida y valores en esta era moderna de mascotas y comodidad.

Y lo más importante de todo es que no he metido la moral ni la religión en todo este asunto. Si no ya, se cagaba la perra. Nunca mejor dicho.

Viva Málaga.