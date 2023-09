Llevamos solo unos pocos días de septiembre y mi cuerpo parece querer ya su rutina otoñal. Me entra el sueño cada vez más pronto y no termino de ver el capítulo de la serie que toque. Pareciera que no iba a llegar, pero ya es de noche a las nueve, la luz es menos nítida y el sol menos apabullante.

Además las playas empiezan a quedarse solas y el agua adopta un tono de azul grisáceo y cuando te bañas las herreras vienen a curiosear entre tus pies y a compartir contigo su espacio. Hasta el 23 de septiembre es verano. Eso dicen los científicos. Pero, los humanos somos animales de costumbres y aunque el asfalto de las calles rezume calor y los ventiladores y aires acondicionados sigan siendo necesarios para pasar el día, hemos decidido que en septiembre entra el otoño. Esa es una verdad universal e inamovible a la que no vamos a renunciar. Septiembre tiene esa carga de nostalgia que comparte con la lluvia de Borges, porque septiembre también sucede en el pasado. Septiembre es un paso hacia lo que fue, un paso hacia esa rutina cíclica digna del eterno retorno de Nietzsche. Septiembre es una inmersión de realidad que no nos gusta demasiado. Ordena los quehaceres diarios y nuestras prioridades en ese mismo orden que siempre han tenido. Siempre recuerdo otros septiembres cuando septiembre llega. Me pongo un poco triste y me rebelo contra la injusticia de tener que dejar irse al verano, que cada vez empieza antes, dura menos y pertenece a los niños. Con septiembre acaban las vacaciones, las tardes lentas, el letargo de la prisa y la audacia de olvidar las obligaciones. Se vuelve al trabajo, al colegio, a la repetición de los días, todos iguales. Ya no se compran helados, ni polos de hielo, ya no se llevan abanicos y agua en el bolso ya no urge salir de casa con la fresquita, para que no te pille el calor. Septiembre nos recuerda la futilidad de la vida humana, lo absurdo de la existencia, y lo inefable del tiempo.