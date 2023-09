El retorno de septiembre ha instalado, una vez más, ciertos tics rutinarios. La tensa incertidumbre que agita la política nacional sólo está sirviendo para corroborar, a nivel local, que arrimar el ascua a tus siglas está -muchas veces- por encima de los intereses del ciudadano al que realmente representas. Ha quedado de manifiesto con todo lo que ha rodeado a una primera reunión de 25 municipios vinculados al área metropolitana de la capital malagueña. De salida, la sequía, el problema de la vivienda o la movilidad habían sido enarboladas como las preocupaciones reales que sentaban en la misma mesa a alcaldes de distinto signo ideológico. Sin embargo, antes y después de esta primera cita, el manido tablero de la confrontación política lo condicionó todo. Al menos, queda la posibilidad de confiar en las buenas intenciones y en lo necesarias que son estas iniciativas si, finalmente, cumplen los objetivos para los que se ponen en marcha.

El ‘crupier’ De la Torre

Este foro de coordinación le ha devuelto a la política malagueña una de esas situaciones en las que el alcalde de la capital, Paco de la Torre, no da puntada sin hilo y se pone el traje de ‘crupier’. Al proponer una reunión con 25 alcaldes, De la Torre ha repartido el juego y, desde el principio, aliñó la iniciativa con algún ingrediente que olía a polvareda. No tardó en saltar a la palestra el hecho de que la carta de la invitación le llegase al presidente de la Diputación, Francisco Salado, y a la delegada de la Junta y presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, pero no a un representante en la provincia del Gobierno de España. Es más, se recordó que cuando el PP estaba en La Moncloa hubo otra iniciativa similar y el subdelegado de turno participaba. Incluso, que la Subdelegación del ejecutivo nacional albergó alguno de aquellos encuentros. A la cita del Salón de los Espejos se llegó con el ambiente caldeado. Antes de la reunión, comparecieron ante los medios el anfitrión, el presidente de la Diputación y la delegada de la Junta. Todos del PP.

Y, después del encuentro, el PSOE envió un comunicado en el que sus cinco alcaldes invitados -todos fueron- clamaban contra el hecho de que cuestiones que son competencias de la Junta, como la sanidad o la educación, no se abordaron. Es más, su principal alcalde y portavoz en la Diputación, el regidor mijeño Josele González, llegó a acusar a los populares «de usar a las instituciones» para sólo reivindicarle al Gobierno central. «Para esto, sería mejor que el PP convocara su comité provincial», dijo.

Un marcaje mutuo

Se podría rebobinar el tiempo, unos días hacia atrás, para regresar a los albores de septiembre y volver al mismo fin de semana en el que el PSOE nacional y el PP andaluz situaron en la Costa del Sol sus respectivos inicios del curso político. Aquel sábado y el posterior domingo se asistió a ilustrativas muestras del marcaje mutuo que se brindan, de un tiempo a esta parte, sendos eslabones del bipartidismo. Incluso, se presenciaron situaciones que evidencian cómo el pulso por La Moncloa lo mueve ahora todo y llega a convertir a las sucursales malagueñas de los grandes partidos en ‘cooperadoras necesarias’ del vigente ‘combate de boxeo’.

Por ejemplo, a la misma hora en la que andaba por un hotel malagueño Pedro Sánchez, sacó su altavoz en Estepona el coordinador general de calle Génova que tan omnipresente suele estar en su provincia natal, el malagueño Elías Bendodo. Y, un rato después del mitin, el PSOE dobló la apuesta -la noche antes lo tuvieron en un festival de música en Mijas- con la que hacía ver que su líder nacional también se abonaba a Málaga. Y que no iba a cometer un desliz como aquel que en el cierre de campaña llevó a Alberto Núñez Feijóo a decir que había estado por la mañana en otra ciudad andaluza distinta. A Sánchez le hicieron un 2 de septiembre la típica foto junto al espetero, y en los mentideros políticos no se tardó en comentar que se había elegido un ‘mes con r’, con la temporada propicia de la sardina ya finiquitada, para usar este reclamo tan habitual. Además, como era de esperar, a la presidenta provincial del PP le faltó tiempo para criticar que «hay que tener mucha cara para venir a Málaga, después de dos meses y medio, de festival y de mitin, pero sin un proyecto bajo el brazo y sin hablar de agua, ni de movilidad, ni de la necesidad de espigones e inversiones para nuestras playas».

Habrá más tinta derramada en torno a las visitas malagueñas de Sánchez porque el Partido Socialista Europeo ha elegido la ciudad para una cumbre en noviembre. El PP europeo también se fijó en Málaga para un encuentro similar en febrero de este mismo año pero, finalmente, no se llevó a cabo. Las vidas paralelas del bipartidismo.