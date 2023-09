Uno ve o escucha mensajes ahora que eran inimaginables apenas unos años antes. Mensajes llenos de desprecio, odio y repulsa, cargados de inquina y crueldad que pisotean al otro incluso ante sus desgracias. Se leen en las redes, se escuchan en cualquier parte. Se dicen sin remordimientos y esperando a los que les aplauden. El odio que se respira hoy en cualquier tema de actualidad que se trata ya no es caliente, es más bien frío, no es un arrebato sino reflexivo, no sobreviene, se argumenta y defiende, como si fuera una opinión o incluso una idea.

Al principio parecía sólo un odio de rabia y pancarta, un odio como contra el ruido del vecino de arriba para que bajase la música que tiene muy alta o cambiara de género o de disco, un odio repentino de los que vienen de pronto y enseguida se van, una rabieta por aburrimiento o una pataleta contra el cambio o los acontecimientos que terminaría por dormirse o reconducirse por medio de la costumbre o la mejor comprensión. Parecía, o uno quería al menos que pareciera, que se iba a extinguir solo, que saldría si no por donde había entrado por cualquier otro lado, pero han sido demasiados los portazos seguidos que lo han dejado dentro y ahí se ha quedado pululando, recorriendo todos los rincones de la actualidad hasta encontrar su lugar y hacer suyo cada sitio. Ha calado y ha venido a quedarse. Tener al odio de inquilino, instalado en cada estancia y comentando cada suceso, es una mala noticia porque se adueña de todo contaminándolo con su irrespirable irascibilidad. Y así estamos ahora, que cualquier asunto lleva al insulto gratuito, que cualquier problema se vuelve irresoluble porque el odio desprecia las soluciones y alimenta y se alimenta del conflicto. Entró como un caballo de Troya vestido de libertad de expresión y ahora trata de ser el único narrador.