Un besugo más

Tenía tantas obligaciones que decidí internarme en el Mercado de Atarazanas. Ver pescado fresco siempre relaja. En cambio, si lo ves a la parrilla te puede dar un jamacuco del clavo que te van a meter. Había más lubinas que compradores; muchos turistas preguntando en los puestos de encurtidos, en los despachos de croquetas, en las panaderías y donde la carne. Para el que quiera emociones fuertes, y de las otras, someterse a la gama de olores, al ruido del gentío y a la escucha de tantos y tantos acentos e idiomas puede ser muy atractivo. O desmayante. En los mercados hay que tener siempre muy claras dos cosas: donde dan vermú y donde está la salida.

De pronto vi que me estaba mirando un bogavante y me dio por pensar de dónde vendría, qué mares habría surcado y a quién pertenecerían las manos que tiraron de la red en la que quedó atrapado. A qué mesa irá hoy mismo, esta noche tal vez. A la mesa quizás de un buen restaurante donde dos recién casados celebren su amor. Y pidan mucha mayonesa y vino rosado pese a la insistencia del sumiller por colocarles un caldo italiano a cincuenta euros la botella. Urge una gama de novelas negras donde el asesinado sea el sumiller. Como no era plan de que el bogavante siguiera mirando todo el rato al mismo sitio, el pescadero varió su posición y ahora el bogavante miraba hacia el puesto de enfrente, donde había mejillones, boquerones y hasta jureles, que digo yo que eran jureles. Me pareció que la mirada ahora era altiva, mirada a los inferiores, al batallón de los peces de la cotidianeidad. Seguí mi camino y se me vino a la cabeza la palabra bivalvo. A unos se le vienen a la cabeza ideas lucrativas para un negocio o iniciativas para mejorar su matrimonio y a mí lo que se me vienen son palabras como bivalvo, también llamados, atención, lamelibranquios, término este -por cierto- que un conocido locutor muy madrugador emplea para zaherir a lo que otros llamarían lameculos. Los bivalvos tienen concha. Algunos locutores también. Conchas ya que son coraza, callos, que los inmunizan contra los ataques. También a veces contra la verdad. Yo estoy en el Mercado de Atarazanas y los locutores, como los futbolistas, periodistas y otras yerbas están en el mercado laboral, ahora que con septiembre empieza una nueva temporada. Mucho movimiento. Como en el lugar al que accedo, a punto ya de ganar la calle y donde una señora vocea lotería. Me da por comprar un décimo. Me asusto de mi inopinada audacia. De vez en cuando hay que tentar a la suerte. A riesgo de ser, en Atarazanas, un besugo más.