Democracia y derechos

La política en la denominada sociedad diluida no se basa en convencer a los electores con ideas, es decir con la razón y con argumentos, sino en ganarse su confianza apelando a las emociones a través de la continua repetición de estereotipos y mensajes simplificados; en una batalla por el relato apoyada en las redes sociales y en unos medios de referencia plegados al mismo ecosistema comunicativo y cultural, y por tanto a los mismos códigos de referencia. Y esto se aprecia en la cada vez menor presencia de contenidos culturales, sociales y políticos de calidad entre los programas dirigidos al gran público en las televisiones generalistas; así como en el aumento del sensacionalismo y del amarillismo en el tratamiento de muchas noticias. Como consecuencia de esta batalla por el relato se produce una relajación de la cohesión social, cultural y política de la sociedad, y el alejamiento y desapego de la vida colectiva. Esta relajación favorece la crisis de la democracia y que el involucionismo gane terreno en medio de una sociedad que ha convertido el relativismo y el ‘todo vale’ en una consigna. Pero cuando por ello la sociedad retrocede en cuestiones fundamentales que tienen que ver con los derechos sociales, con la cultura, con la libertad de creación y de opinión, con la libertad de información y con el libre pensamiento, o con la memoria democrática, es porque estos retrocesos son indicativos de la fragilidad de la democracia, y por tanto hemos de preocuparnos de ello ¿Qué débil es nuestra sociedad si permitimos que se pueda transformar la democracia desde dentro en un sistema político con recorte paulatino de los derechos? ¿Qué frágil es la democracia si no la defendemos, por el contrario, mediante el fortalecimiento de esos mismos derechos? El gran sentido de la política es mejorar la vida de las gentes a través de la administración de la cosa pública, y así crear una sociedad justa e igualitaria regulada por el derecho y por los instrumentos de los que la dotamos. Las contradicciones resultantes de la pugna de intereses individuales y colectivos en el seno de la sociedad deben ser resueltas precisamente por la política, y solo un marco democrático ofrece garantías para encontrar soluciones equilibradas y justas. Pero no siempre ocurre así.

Para el liberalismo de la primera mitad del siglo XIX, representado fundamentalmente en la obra de Alexis de Tocqueville, la democracia y sus atributos aparecían ya como el modelo político al que aspirar. Así se puso de manifiesto en su libro ‘La democracia en América’ (1835). Pero Tocqueville distinguía entre la buena y la mala democracia, esta última aquella que limitaba la participación del ciudadano en la política, restringiéndola al voto. Advertía Tocqueville de que la democracia, si se hacen mal las cosas, puede degenerar fácilmente el sistema político. La solución para él estaba siempre en manos de los individuos y de la capacidad de la organización social para hacer realidad la buena democracia, responsabilizando a la sociedad y al individuo de su destino político. En la actualidad, esta controversia entre la buena y la mala democracia está presente en la literatura académica desde el cambio de siglo, y se ha instalado en la reflexión teórica sobre las democracias y sobre el futuro de la política en las sociedades contemporáneas, debido sobre todo a la contraposición de los conceptos de democracia y de libertad. Resulta especialmente ilustrativa por su influencia en otros pensadores la obra de Fareed Zakaría ‘El futuro de la libertad’ (2003), que distingue entre democracias liberales e iliberales, al considerar que el atributo principal de las democracias es la existencia de elecciones regulares y no la libertad. Para Zakaría se producen tensiones entre la democracia y la libertad al extenderse la democracia a un ritmo mayor que el de la difusión de las libertades, por lo que, según este autor hay que buscar el equilibrio entre ambos conceptos. Hasta ese momento, Samuel Huntington, en su obra ‘La tercera ola de la democratización’ (1994), había comprobado que la democracia inspirada en los principios y libertades de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), que había sido proclamada tras la Segunda Gran Guerra, se había consolidado en el mundo hasta finales del siglo XX gracias a lo que él denominó tercera ola; pero Huntington alertaba al mismo tiempo de que la democracia y el desarrollo económico debían ir en paralelo, porque de lo contrario las democracias lo serían solo formales. En la actualidad, precisamente, asistimos al retraimiento de la democracia en muchos puntos del planeta, e incluso en la Unión Europea, y al desarrollo de ‘democracias formales’ que, por razones económicas pero también ideológicas, restringen los derechos y libertades de sus ciudadanos. Ante esto Adela Cortina apela a la recuperación de los valores éticos y de ciudadanía en su libro ‘Las raíces éticas de la democracia’ (2010). Para la profesora Cortina, una de nuestras intelectuales más clarividentes, es el tiempo de las alianzas, y no de tribalismos, para trabajar en unos mínimos de justicia y crear lazos de encuentro para un compromiso ético, político, jurídico y religioso. El sentido de la democracia consiste en avanzar en derechos desde esas premisas y no en retroceder en los mismos. Resultaría una incongruencia parangonar a las supuestas democracias iliberales con las democracias liberales que han creado los cimientos de la sociedad actual y que han sostenido su desarrollo. Si bien, hemos de seguir avanzando con espíritu crítico y solidario para seguir perfeccionando el sistema político que tenemos y no dar un paso atrás en la consecución de derechos.