Nacido en Martínez, en la bahía de San Francisco, la misma ciudad que la leyenda del béisbol Joe DiMaggio, Van Gundy es reconocido en nuestro país por el ser el entrenador de los New York Knicks entre 1996 y 2001. Un entrenador defensivo, que desesperaba a Andrés Montes en sus retransmisiones. Un ilustre miembro del «Club del psiquiatra», médico al que debía visitar después de ver los partidos ultradefensivos del entrenador, decía el genial narrador. Varias acciones extradeportivas, todas para tratar de evitar conflictos le convirtieron en carne de meme. En los play off de 1998 antes los Heat trató de detener a Alonzo Mourning cuando iba a pegar a Larry Johnson, cayó al suelo y su imagen agarrado a la pierna del gigante de Miami hizo que algunos le apodaran «El Koala». En 2001 en un partido ante los Spurs trato de mediar en una pelea entre Danny Ferry y Marcus Camby. El primero falló en su objetivo e impacto su puño en la cara del entrenador. Un entrenador de prestigio que llevó a sus equipos a las finales de 1999 y entrenó posteriormente en los Houston Rockets, fue comentarista, con excelentes críticas de la ESPN, y ahora trabaja para USA Basketball.

Con 61 años y ese historial a sus espaldas mantiene intacto su amor por el baloncesto y sus ganas de ayudar en cualquier tarea como pudimos comprobar en el paso de la selección americana por Málaga. Con su carrera y su cargo podría haber visto los partidos desde la grada, pero ante la ausencia de Erik Spoeltra asumió las tareas de 4 entrenador por detrás del Steve Kerr, Tyron Lue y el entrenador de la Universidad de Gonzaga, Mark Few. Vestido con ropa de entrenamiento salía al Carpena 90 minutos antes del partido para trabajar con el pívot Walker Kessler, el último jugador de la rotación, y que ante España no llegó ni a jugar. Pasándole el balón, corrigiéndole movimientos y practicando el tiro. A continuación hacía los mismo con Reeves y Banchero que solían ser los siguientes en saltar al parque y así con todos los jugadores hasta que ya cerca del inicio salían Few y Lou a pasar algunos balones. Corría por los balones como un juvenil para facilitar el calentamiento de sus jugadores y se fue al vestuario con una buena cantidad de sudor en la camiseta. Su actitud nos llegó a hacer dudar a los periodistas que allí estábamos si realmente era él, porque nos parecía increíble que alguien con su curriculum realizara estas tareas. Es algo que para alguien que fuera un primer entrenador de prestigio en Europa sería imposible, pero Jeff ama el baloncesto sobre todas las cosas y tiene la ilusión de cuando empezó a jugar en las calles de Martínez, cuando iba a la Universidad de Yale donde coincidió con la actriz Jodie Foster o cuando consiguió su primer trabajo de entrenador en la High School de McQuaid Jesuit para dar el salto después a asistente en la Universidad de Providence.

La ilusión de Van Gundy por seguir evolucionando en el baloncesto, seguir ayudando, seguir aprendiendo sin mirar a los logros del pasado es la actitud que este año debe impregnar este Unicaja de Ibon Navarro. Un equipo que, si no fuera por la fascitis plantar de David Kravish, muy preocupante desde mi punto de vista, tiene mejor pinta que el año pasado. La llegada de Kameron Taylor y el paso adelante que debe dar en este año Tyson Carter creo que cubren de manera excelente y hasta mejoran la actuación extraordinaria que Dario Brizuela protagonizó la pasada temporada. Es una temporada muy difícil porque será prácticamente imposible mejorar la pasada y además se pierde el factor sorpresa, «el efecto cenicienta». La pasada temporada todos infravaloraron al equipo de Ibon Navarro y pensaban que se acabaría cayendo y no fue así. Este año no cometerán ese error.

La Supercopa es el primer titulo oficial que afronta el equipo y aunque el sorteo ha sido benévolo no será fácil ganar a un Murcia que juega en casa y se ha reforzado muy bien este año con Dylan Ennis, Howard Sant-Roos, Lude Hakanson, Troy Caupain, Dustin Sleva, Moussa Diagne o Simon Birgander. Un equipo muy difícil de ganar en casa y que a pesar de la gran temporada de los verdes y las victorias ante Real Madrid o Bayern de Múnich, se convertirá en el partido más difícil disputado hasta ahora por Unicaja. Suerte…