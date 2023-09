Las dos medidas de más calado que ha tomado el Ayuntamiento de Málaga en lo que va de mandato son subir el sueldo a los concejales y subir el recibo del agua. Lo primero fue por unanimidad y lo segundo, una iniciativa del alcalde y el equipo de Gobierno. El tarifazo ha encrespado a la oposición y, acorde a la moda política, ha instado a la ciudadanía a salir a la calle. De toda la vida se ha salido a la calle a pedir pan. O trabajo y libertad. Ahora se pide agua barata. O al menos que el recibo no suba un 42 por ciento, que a este paso va camino de tener precio de aceite de oliva.

-Oiga, no exagere que son unos seis euros más.

No es tanto lo que sube, seis euros son seis euros, colega, como el porcentaje. El agua que no tenemos y la lluvia que no cae protagonizan -ojalá seamos bocacabra- este inicio de otoño político que sin embargo provoca sueños húmedos sobre la unidad de España a no pocos. El próximo gran duelo de nuestros munícipes puede ser sobre la amnistía pero está por ver que los ciudadanos indulten la intención de que en un pleno de una ciudad cargada de problemas, y turistas, se hable de asuntos nacionales. Que aún no se han producido. En España el agua es barata. Y escasa. Pero lamentablemente, con todas las cosas de las que los políticos pueden darse cuenta se han dado de esa. De que es barata. Ya podrían reparar en lo caro que está el pescado o incluso vivir, que según los agoreros más avezados va a ponerse complicado. Con todo, casi lo peor es la subida también de otros líquidos, cerveza incluida, que en algunos exgaritos de la ciudad ya va por los tres o cuatro euros. Nos tienen secos, aunque no de argumentos.

El asunto acuoso va a seguir dando que hablar, con la oposición sedienta de polémicas y el alcalde no dándoles ni agua pero sí motivos. Medidas impopulares para el inicio del mandato. De manual. Ahorre agua y proteja su bolsillo sin que por eso no haya que protestar e incluso poner el grito en el grifo. Y en el cielo.