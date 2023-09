La necesaria decencia

El personaje del juez White, en la película de 1990 La Feria de las Vanidades, magníficamente interpretado por Morgan Freeman, siempre tan perfecto en sus actuaciones, es espetado por un asistente a la fílmica vista final con el epíteto de racista, emitido este por un ciudadano de raza negra a otro ciudadano, el propio juez, de igual condición racial, lo que lleva al magistrado a casi perder la compostura; se encara con todos los asistentes y les recuerda que la Ley es el débil intento del hombre para establecer los principios de la decencia y finalmente añade que la decencia no es un ángulo, no es un trato, ni tan siquiera un acuerdo; el bueno de White les recuerda a los asistentes a su corte que decencia es lo que sus abuelas les inculcaron; y es que en ocasiones los puntos de vista de los autores de las obras pasadas al cine o quizá de los guionistas de las cintas no aportan no pocos motivos para darle vueltas al concepto y a su aplicación práctica.

No iba descaminado el juez White porque la RAE le da a la decencia el siguiente significado: dignidad en los actos y en las palabras, conforme al estado o calidad de las personas y esas cosas se suelen, o se solían, aprender de nuestro mayores, bien que en pequeñas cosas como corresponde a la pequeñez de los aprendices; normas de conducta que bien plantadas en el carácter de los niños tienden a arraigar en ellos cuando se convierten en adultos, salvo contratiempos endógenos o patógenos; pero me quedo con el final de la descripción: «conforme a la calidad de las personas» y ahí falla la teoría del buen juez White porque en algunos casos, por mucho que la abuela del interfecto o interfecta, se haya esmerado en inculcarle los principios de la decencia esa escasa, pérdida o ya prostituida calidad personal impide al sujeto o sujeta a actuar con la deseable decencia.

Uno de los sinónimos de la decencia recae en la ética, concepto este último que o bien se entiende poco y que por lo que se ve cada vez va disminuyendo a ojos vista su peso social, o simplemente es desechado por una no escasa mayoría de todos nosotros, claro que ese abandono se hace más sobresaliente cuando se da en las gentes que atesoran algún poco o algún mucho de poder, ya que de ellos se espera por la ciudadanía un cierto esfuerzo de influir en su pueblo mediante el ejemplo; y ese ejemplo es muy perceptible en nuestros días y no en todos los casos es encomiable.

Por otra parte y como bien considera el filósofo británico Richard Bellamy la reciprocidad es el corazón del comportamiento ético; ahí es nada el mandado que nos llega desde las brumas de Albión, que nos recuerda que sin reciprocidad no hay ética y sin ética no hay decencia; es por otra parte lo que se nos aconseja desde la sabiduría popular con el no quieras para mí lo que no quieras para ti. Por ventura en el interior de nuestra sociedad toda pero sobre todo entre nuestros mandamases, que por esa condición debieran ser espejo donde mirarse todos, esa forma de comportamiento debiera ser capital; no pareciera ser de recibo el que los que van por ahí lanzando palabras como igualdad, libertad, diálogo y otras ampulosas palabras, cuando aquellas son tan solo un acercamiento de su privado clupeiforme al calor de sus pretensiones pero entienden que esas mismas palabras no son de aplicación a otros bien por su calidad personal bien por su estado de cosas, demostrando con ello una significativa falta de reciprocidad, ergo igual carencia de ética y que resulta finalmente, despejando la incógnita de la ecuación filosófica, en una preocupante decrepitud de la decencia.

Recuerden ustedes que no hace demasiados años un representante de un determinado grupo político calificó sin reparo alguno a su oponente, en un cara a cara televisivo, de indecente, claro que el paso del tiempo nos provoca una cierta amarga sonrisa cuando observamos cómo se ha conducido el antedicho calificador en su propias actuaciones; uno esperaría que quién dice ser observador de la indecencia en los comportamientos ajenos y no duda en ponerlos de manifiesto, tenga un plus de mesura con los propios, pero ¡quia!, todo lo contrario. Los que pregonan, exigen y exigen diálogo solo dialogan con los que les interesa despreciando a los que no son de su cuerda y no dudan en subirse a una aeronave hacia Flandes para verse con un parlamentario europeo en riesgo de perder su condición de tal, además de estar buscado por el tercer poder del mismo Estado que representa, pero se niega a recorrer unos pocos kilómetros para dialogar con un par suyo del parlamento patrio; y es que como decía el expresidente argentino Domingo Sarmiento, no está prohibido que un hermano del presidente fuese ministro pero la decencia lo impide. De eso se trata, de decencia; tan necesaria y tan ausente.