A raíz de un robo

A comienzos de marzo de 1990, entrevistaba a Daniel Ortega, cuando acababa de perder las elecciones ante Violeta Chamorro, tras una confrontación durísima entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), del que era líder, y la UNO, grupo de partidos conservadores liderados por Doña Violeta, tan apoyada por Estados Unidos. El encuentro tuvo lugar en el chalet/fortaleza del sandinismo nicaragüense, en un apacible jardín, tomado al completo por militares armados hasta los dientes. En medio, el «Comandante Ortega», simpático y locuaz, y yo mismo, magnetofón en ristre medio aturdido por la escenografía pero consciente del momento privilegiado que vivía. La derrota había sido tan dura como inesperada, pero Ortega a lo largo de la entrevista y en cada momento dejó deslizar, como me diría al despedirnos, su completa seguridad de que el «espíritu revolucionario sandinista» retornaría, puesto que los años de Doña Violeta serían un mero paréntesis provocado «desde el exterior». Se había hecho tarde, y acabó por invitarme a almorzar en un restaurante cercano, donde fue recibido como un héroe nacional. El marisco fue excelente, y comprendí que el Comandante Ortega se sentía dueño y señor de Nicaragua. Como el tiempo demostraría.

Mientras tanto, impartí unas conferencias en la célebre UCA de Managua, una de las tres universidades de la Compañía de Jesús en Centroamérica: tal y como me comentó el mismo Ortega, «el alma intelectual del país». Tras la entrevista, y en conversaciones con mis compañeros universitarios, deduje que las relaciones entre el sandinismo y la UCA de Managua eran de respeto… pero tensas: diferentes modos de entender la libertad les distanciaban. Al poco, volvía a viajar a El Salvador, verdadero destino del viaje, para impartir un curso de Teoría de la Comunicación en la UCA de San Salvador, donde pocos meses atrás habían asesinado a varios profesores jesuitas, algunos españoles, y dos empleadas de la Residencia. Desde mi despacho de la universidad ensangrentada, jamás pensé que Ortega seguiría otro método no menos lesivo para contrarrestar la influencia del centro universitario nicaragüense. Pasaron los años, y tan solo hace unas semanas, ese hombre bajito, inspirado en Castro daba su golpe de mano: sustituía la eliminación de las personas por la enajenación absoluta de la Universidad, en un robo mayúsculo que vació la UCA de toda presencia jesuita y sus colaboradores. Y además se la quedó como quien roba un melón o una sandía. Sin más. Si Cristiani había amparado un comando asesino, Ortega provocaba un auténtico robo institucional donde los haya. En definitiva, se hacía realidad la previsión al final de nuestra conversación: el sandinismo centroamericano totalitario y dogmático. Y se acabó.

¿Qué se pretendía en ambos casos, si bien de diferentes formas? Aniquilar focos de reflexión que pudieran ser críticos con una manera dogmática y excluyente de ver la vida, de interpretar la realidad y, además, de ofrecer pautas para una regeneración democrática. Dicho de otra manera, «impedir el noble arte de pensar libremente». En un caso, matando a los pensadores y en otro eliminando inclusive el mismo lugar del pensamiento. Con el tiempo, la brutalidad salvadoreña ha dado a luz nuevos hombres y mujeres que han llevado los postulados universitarios todavía más allá, y tengo la seguridad de que, más pronto o más tarde, la UCA de Managua volverá por sus fueros porque la verdad siempre acaba por imponerse. Y el comandante Ortega no es eterno, aunque seguramente él se lo crea. También se lo creía Castro.

Todo lo anterior me remite a la lección inaugural del curso 23-24 en la UIB, pronunciada por el profesor de Derecho Administrativo D. Felio José Bauzá y titulada Ciencia, arte y pensamiento A la originalidad del enfoque, hay que añadir una visión reciamente humanista de la tarea universitaria, inspirada en la Ratio Studiorum de inspiración ignaciana, según la cual toda universidad debe procurar «formar hombres/personas/ciudadanos», que pongan el conocimiento especializado de cada materia al servicio de sus conciudadanos y, en fin, de la transformación social. Una tarea que convierte a toda universidad en «lugar para pensar el cambio social», es decir, en una institución molesta para los poderes establecidos, a lo que no se opone necesariamente pero sí da pautas para redimensionarlos en profundidad. Dándole a este trabajo interdisciplinar una honda perspectiva artística, porque ciencia y belleza se comunican hasta hacer del pensamiento una realidad trascendente y duradera. Seguramente, el ladrón de Ortega despreciaría un texto como el de Bauzá porque pondría coto a sus dogmatismos reaccionarios. Vale la pena leérselo muy despacio. No en vano, y en el mismo acto de esta lección inaugural, se concedía el honoris causa de nuestra universidad, a título póstumo, al cineasta Agustí Villaronga, en cuyo cine se dan cita unos guiones casi científicos y sus correspondientes realizaciones audiovisuales de alta gama artística. El humanismo, en ocasiones destructivo, es de esa intensidad que toda institución universitaria haría bien difundir.

Con el recuerdo de la UCA de Managua, cierro estas líneas. Y no menos con la imagen del Comandante Ortega proyectándose dogmático sobre la historia nicaragüense. Pasan los años. Pasamos nosotros y resulta que, tantas veces, el pensamiento libre pugna por emerger y apenas lo consigue. Habrá que luchar contra esta horrible tentación y para tal tarea está la universidad. Que no nos falle.