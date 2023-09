La noticia me ha dejado estupefacto. Estaba escribiendo un artículo y tuve que abandonar la tarea para centrar mi atención en la noticia que se estaba comunicando a la audiencia en el programa “Al rojo vivo”. No lo podía creer.

Los alumnos de Magisterio (Grado de Primaria) de la Universidad de la Rioja habían abierto un chat en el que aparecían mensajes dirigidos a sus nuevas compañeras y compañeros. El nombre del chat (Novatadas magis primaria) los delata porque se refiere a unas prácticas que están terminantemente prohibidas en la Universidad de la Rioja, como sucede en todas las instituciones universitarias del país. Por lo visto, a ellos les importa un bledo la prohibición. Ellos van a lo suyo, que es faltar al respeto a los novatos y, sobre todo, a las novatas.

Se trata de un número elevado de 199 alumnos y alumnas. Este es otro dato inquietante. No se trata de dos o tres personas aisladas sino de un elevadísimo numero de estudiantes. Es decir, la mayoría. Se trata de un clima en el que lo suyo es decir cosas de ese tipo, en el que lo que mola es decir la frase más graciosa y más atrevida. Lo que desentona en esa cultura es el silencio o el rechazo contundente a esa forma de actuar.

Me gustaría saber cómo ha saltado el escándalo a los medios. Quién y cómo descubrió toda esa mierda y la mostró a la sociedad. Una sociedad que ha avanzado y que se escandaliza ante esos comportamientos de sus jóvenes. Alguno habrá que considere esas frases una tontería, una broma de mal gusto. Alguno habrá que le quite importancia a este tipo actitudes, como ha hecho Wody Allen diciendo que el beso de Rubiales a Jenni Hermoso no tiene ninguna trascendencia. Es una agresión. Es un abuso de autoridad. ¿Alguien se imagina a Rubiales haciendo lo mismo con la reina Letizia? Y se incrementa la gravedad por el hecho de ser una acción televisada al mundo entero. Pero la sociedad ya sabe que por este camino se llega muy lejos.

Cuando muere una mujer a mano de su pareja todo son lamentos, minutos de silencio, actos de condena. Yo me pregunto por las causas de esa tragedia. Y las causas están vinculadas al sexismo. Pero, ¿cómo se mantiene y se alimenta el sexismo? Con este tipo de actitudes, con este tipo de comportamientos, con el lenguaje sexista, con las costumbres androcéntricas, con las posiciones machistas de las iglesias… Hay que ir a las causas para erradicar esta lacra.

Los mensajes se refieren a las fotos de las nuevas alumnas y de los nuevos alumnos. Aquí hay otra innegable falta de respeto a las personas cuyas imágenes se exhiben sin su consentimiento. En esos mensajes se pueden apreciar dosis elevadas de machismo y de homofobia.

Últimamente son todas unas putas

Hay que romperles las bragas

- Cuando quede con (---) no las va a llevar, que últimamente son todas muy putas

Al hilo de la recepción de la foto de un futuro compañero, alguien escribe:

Dile que aquí no se admiten mariquitas

La foto de una de las nuevas compañeras de carrera suscita este comentario:

Es un puto quesito de cara del copón

- Pero, ¿qué nenas están entrando? Se pregunta uno de los estudiantes y otro contesta

Espero que buenorras.

Otra que está como un puto queso babybel.

Y así siguen las intervenciones ante las imágenes que van entrando al chat:

- Ojito cómo está la de la izquierda.

- Vaya jodida manteca

- Tiene pinta de facilona

Se trata de una forma de hablar propia de personas prepotentes, chulas, zafias. Se trata de un lenguaje falto de respeto, machista y grosero. Son unas frases que muestran a la mujer como un simple objeto que sirve para que el macho disfrute a su antojo. Unas son putas y a las otras se le pueden romper las bragas porque sí.

Estoy seguro de que ninguno de esos valientes caballeros dice esas frases en el ámbito familiar o delante de su pareja. Pero el rebaño arrastra a los borregos. Allí todo el mundo se hace valiente, atrevido, procaz. Se establece como una competición a ver quién escribe la frase más divertida, la más hiriente, la más sexista, la más grosera.

Uno de ellos dice, una vez que ha estallado el escándalo: “En vista de que esto se ha ido de las manos, pido perdón por mis frases repugnantes. Estaban dichas en tono de broma”. ¿Y si no se hubiera ido de las manos?

A veces me pregunto si es que caminamos como los cangrejos. Esas conversaciones no se producen ya ni en un bar al que acuden personas sin cultura. Por eso insisto tantas veces en que no se puede confundir instrucción con educación. Estos niñatos, chuletas, machistas no se arredran faltando al respeto a sus compañeras.

Imagino que en ese chat habría alumnos y alumnas. Y me preocupa especialmente qué pintan allí las chicas, de cuyas futuras compañeras se están burlando. Están unidas a quienes denigran a las mujeres, sin darse cuenta de que en cualquier momento pueden ser ellas las víctimas.

Solo un mensaje (no sé si es de una chica o de un chico) es mínimamente crítico ya que, después de expresar su valoración (Dais asco, dice), añade un inquietante ja.ja.ja. Digo inquietante porque no se trata de cuestiones graciosas.

La gravedad de los hechos tiene que ver con las características de los autores y de las autoras. Sí, digo también las autoras, porque también andan ellas en el juego. Ellas también participan del chat de las novatadas

Son jóvenes que han nacido en una época en la que ya se había salido de una cultura escandalosamente sexista. Son jóvenes que han escuchado muchas reflexiones en la escuela, en la casa, en la televisión sobre la importancia del feminismo, como corriente de pensamiento y acción que busca la igualdad.

Son universitarios, a los que se supone una cultura adquirida en clases, en lecturas, en viajes, en experiencias de igualdad. Los autores de las frases son estudiantes de segundo curso. Ya han tenido un año de formación universitaria. Pero, ¿qué hacemos en las clases?

Son aprendices de maestros. Es decir, son personas que han decidido dedicarse a formar a los niños y a los jóvenes cuando empiecen a ejercer su profesión.

Defiendo una y otra vez la educación como la mejor solución a los problemas del mundo. Pero, claro, de estos maestros solo se puede esperar insensibilidad y mal ejemplo..

Juan Carlos Ayala, Rector de la Universidad de la Rioja, ha reaccionado con rapidez y contundencia y ha condenado los mensajes «denigrantes» del grupo de WhatsApp y ha anunciado que se abrirá un expediente informativo. «Y si las faltas se consideran muy graves se aplicaría una expulsión que va desde dos meses hasta tres años y que, además, quedaría reflejado en el expediente académico», ha afirmado.

Estos hechos me llevan a plantear la cuestión de la selección y la formación de profesores y profesoras. ¿Basta para seleccionarlos una oposición que solo se preocupa de la adquisición de algunos conocimientos? ¿Basta para la formación un currículum consistente en materias de contenidos intelectuales? Tengo sobre la mesa un libro titulado “La formación emocional del profesorado”., coordinado por Pere Darder. Dice este autor: “La formación y el equilibrio emocional le ayudan a conseguir satisfacción y eficacia en su labor y a desarrollar, con ilusión y optimismo, sus aspiraciones personales y profesionales individuales y colectivas”.

Estoy seguro de que los padres y las madres no quieren dejar a sus hijos y a sus hijas tranquilamente en las manos de estos sujetos,. Ejercerán una nefasta influencia sobre sus alumnos porque enseñamos como somos, no como les decimos que deben ser. He citado alguna vez a Emerson, que decía algo que sostenía Bandura cuando hablaba del aprendizaje vicario: El ruido de lo que somos llega a los oídos de nuestros alumnos con tanta fuerza que les impide oír lo que decimos. Los alumnos aprenden a sus maestros, no solamente de ellos. Me gusta decir que no hay forma más bella y más eficaz de autoridad que el ejemplo.

No se han hecho daño ellos, han hecho daño a la profesión, al oficio de enseñar. He sentido vergüenza, preocupación y tristeza. Vergüenza porque me ha parecido una plataforma creada y utilizada para burlarse a coro de sus compañeras, para zaherirlas y ridiculizarlas. Preocupación porque esos aspirantes a maestros, sin tardar mucho, van a estar en las aulas con sus alumnos y en los claustros con sus compañeros y tristeza al comprobar el fracaso que han supuesto los esfuerzos por superar el andorcentrismo en nuestra sociedad. Visto lo visto, hay que redoblar los esfuerzos en la lucha por la igualdad.