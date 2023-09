Ayuso tiene razón: Feijóo es un «bisoño» sin mando. No tiene un plan medianamente coherente para España que le dure unas horas. Hace una semana, entendió que existe una crisis catalana y sentenció: «debemos buscar un encaje del problema territorial de Catalunya». Sus palabras levantaron tantas ampollas dentro del PP que ese mismo día salió a desdecirse y nos quedamos sin saber cuál era su plan. También pretendía dialogar con Junts, por «cortesía parlamentaria» y porque «es un partido cuya tradición y legalidad no están en duda», pero como se le revolvió parte de su partido, se desdijo con la coartada de las exigencias de Puigdemont, algo que hasta los legos en política conocen. Feijóo tiembla porque ve encima la oscilante espada de Ayuso pendiente de un hilo y deja claro que, aunque aspirante a gobernar algún día España, no resiste la más mínima presión. Carente de un liderazgo sólido y autónomo, se ha plegado a la carcunda de su partido y recoge velas en cuanto sopla algo de viento.