VIRGEN DE AKITA Y TERCER SECRETO DE FÁTIMA

La hermana Agnes Katsuko informó de varias apariciones marianas en el área de Yuzawadai (Akita, Japón) en 1973, en las que la Virgen dio mensajes similares a los de Fátima, como el rezo del rosario, penitencia y algunas profecías para el caso de que el mundo no se convirtiera. Como veremos ahora, alguna coincidente con el tercer secreto de Fátima, al menos en parte. El obispo de Niigata autorizó su veneración dentro de su diócesis por carta pastoral de 1984. Aparte de las apariciones, la hermana Agnes tuvo algunos estigmas y el hecho sorprendente del llanto de la estatua de madera de la Virgen. El 4 de agosto de 1981 una mujer coreana se curó de un tumor cerebral sin explicación médica tras la oración de varios familiares y amigos a la Virgen de Akita. Dicha curación milagrosa fue certificada por un consejo médico de Corea del Sur. He de decir que hechos similares han sucedido en La Salette (Francia) y Medjugorje (Bosnia). En cuanto al caso de Akita, la Congregación para la doctrina de la Fe, reunida varias veces, autorizó su veneración en la diócesis, pero al tratarse de una revelación privada, a día de hoy, aún la Santa Sede no ha emitido declaración formal al respecto. En cuanto al tercer secreto de Fátima, su contenido es algo ambiguo, y parcialmente coincide con Akita respecto a la crisis actual de la Iglesia en que se dan opiniones enfrentadas entre sacerdotes, obispos, cardenales, teólogos conservadores y progresistas, sobre todo en el sínodo alemán, contra la tesis oficial vaticana. El propio cardenal Mario Ciappi, teólogo papal bajo Pablo VI y Juan Pablo II, predice, entre otras cosas, que «la apostasía en la Iglesia empezará en lo alto». Pero, para concluir, debo confesar que todo está muy confuso.

Miguel Hijano Guerrero. Málaga