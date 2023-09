Amnistía. Jurídicamente inviable

El debate político sobre la amnistía, su viabilidad constitucional, su conveniencia atendiendo a la real o no existencia de un interés general etc…. no ha sobrepasado aún la línea que divide lo general de lo particular, lo político o constitucional en sentido muy abstracto y lo concreto, es decir, el contenido exacto de una ley que sería excepcional y que afectaría solo a unos hechos muy determinados, no a todos los delitos de la misma naturaleza y a unas personas bien identificadas en atención a los hechos escasamente delimitados. Y ese paso, posterior, es el que puede, si se llegara a considerar constitucional la amnistía, complicar seriamente una ley que podría entrar en colisión con principios fundamentales, de rango constitucional y con derechos que la ley excepcional no podría soslayar o ignorar. La política, entendida como se hace desde la premura y cierta irresponsabilidad no guarda en ocasiones la prudencia necesaria que debe exigirse a los legisladores que, en el modelo por el que nos regimos, impone límites que no existen en los autoritarios. Y técnica, que no se posee por ciencia infusa, sino que es fruto del conocimiento, previo el esfuerzo mantenido durante años de estudio y reflexión.

Lo político es consustancial a una ley eminentemente política, de modo que informa los posicionamientos e incluso predetermina los argumentos generales sobre su viabilidad. Desde ese presupuesto se deben valorar las reflexiones que se hacen de carácter general y los elementos de la misma naturaleza que se utilizan para su defensa o rechazo. Pero los planteamientos generales no son suficientes para justificar una ley compleja una vez que la misma haya de ser trasladada al BOE, redactada y delimitada exactamente en su alcance, restricciones, límites y efectos. El sistema contiene reglas insuperables que pueden complicar lo que políticamente se vea como posible o conveniente o incluso exigir una ampliación de la norma a hechos y sujetos que no pueden verse excluidos de una misma previsión. La amnistía no puede ser particular, de caso único y si se pretende de este modo, se entraría de lleno en un indulto general en función de personas y hechos naturales concretos, no de delitos que el modelo quiere despenalizar por razones que afectan al sistema, no a personas privilegiadas.

No puedo, como procesalista, dejar de hacer mención al argumento banal utilizado con cierta frecuencia en los últimos días referido a que el art. 666 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla la amnistía como artículo de previo pronunciamiento. Es tan elemental, como vacío de contenido. Un precepto que tiene más de ciento treinta años y que no ha sido modificado en nuestra vetusta ley, reformada con escasa técnica. En ella, por ejemplo, se mantiene (art. 496) que la detención no podrá superar las veinticuatro horas, no setenta y dos y a nadie se le ocurre denunciar por detención ilegal a la policía cuando sobrepasa este plazo legal. La norma mantiene como policía judicial a los serenos y sigue hablando de los jueces comarcales que no existen. En fin, que los argumentos al respecto de ese precepto carecen de virtualidad y deberían omitirse. Ver en esta norma un apoyo a pretensiones jurídicas que quieren y deben ser rigurosas es incurrir en cierta genialidad que no es tal.

La amnistía, debe decirse, ya se ha producido en el caso que nos ocupa por vía de despenalización de la sedición y la reforma de la malversación. Puede el legislador hacerlo sin problema alguno, pues el derecho de penar corresponde al Estado. De este modo, la futura ley, en verdad, solo quedaría circunscrita a este último delito reformado. Y ahí se entra en un terreno complejo. Los condenados no pueden ser amnistiados, pues los efectos de una sentencia firme no pueden ser anulados por una ley, sino solo por un recurso de revisión. No puede el Poder Legislativo anular una sentencia. De igual modo, parece complejo amnistiar delitos determinados con carácter particular fuera del indulto, pues eso sería tanto como despenalizar una conducta sin causa prevista en el Código Penal y para un caso concreto. Una ley de caso único. Amnistiar la malversación podría exigir hacerlo de todas ellas o, al menos, en un marco objetivo y temporal justificado. Amnistiar selectivamente y no por razón de un delito atenta a la igualdad de trato.

Y, lo más importante, nunca se puede amnistiar la responsabilidad civil, pues ésta, a diferencia de la penal, no pertenece al Estado, sino a los perjudicados, siendo de este modo que el Poder Legislativo, que no es dueño de lo que no le pertenece, carece de legitimación para privar a aquellos de sus derechos e intereses legítimos. Incluso cuando se trata de malversación el Estado debe perseguir la reparación, pues el erario público no es disponible por la Administración. La acción civil no deriva del delito, aunque se enjuicie acumuladamente aquí, sino de un ilícito civil, de modo que amnistiar un delito no puede conllevar el efecto de hacer lo propio con los efectos no penales de hechos civilmente ilícitos.

Difícil será llevar adelante una ley de amnistía que consagre privilegios, acotada a hechos inconcretos y personas determinadas, con exclusión de otros similares. E imposible que el Estado renuncie a resarcir sus perjuicios. Aparcar esa ley sería lo más oportuno y bien haría Sánchez en no insistir en ella. Por el interés general y la protección de la Constitución y la ley por encima de objetivos concretos e inmediatos. Y por el bien del PSOE, poco reconocible y de futuro incierto en su misma existencia.