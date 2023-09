La sombra del referéndum

Está aún por ver a quién beneficia la larga vacación previa a su improbable investidura planteada por Feijóo y asumida por Sánchez. Es un tiempo extraño, y en estos puede ocurrir cualquier cosa. Quizás no perjudique a Sánchez que del lado de acá (o sea, de la España que se cree que solo ella lo es) el gruñido social frente a un pacto con la anti-España suba de tono y se haga rugido de león, pues éste pudiera bajar humos y pretensiones a la ‘anti’, no vaya a ser que de otras urnas surja un escenario peor. Pero puede causarle problemas que el disgusto en casa, engordado por una derrota en las autonómicas y locales que tanta mortandad política produjo entre sus huestes, se extienda más y suba a irritación. En ese caso, si hubiera pacto, no le quedaría otra al futuro nuevo candidato que hacer una consulta interna a la militancia (en ese referéndum pensaba al redactar el título, claro).