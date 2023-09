La Málaga barojiana

Este verano he tenido la oportunidad, mejor dicho, he optado por hacer uso del transporte público de la ciudad. Concretamente de los coches de línea empleando las que discurren por el litoral hasta el centro. Además de la eficiencia, la fluidez entre los intervalos y darme un baño de realidad de lo que existe más allá de la independencia del que tiene coche propio, me ha servido como observatorio del comportamiento social. No voy a entrar a valorar quien respeta o no las zonas habilitadas para embarazadas, personas mayores, o impedidos. No voy a detallar los efluvios corporales de algunos usuarios porque daría para un serial. Tampoco voy a hacer lo propio con la indumentaria de quienes van de recogida de la playa, sillita en ristre inclusive. Sí que me pararé a, al menos, intentar contar como discurre o se observa la vida desde el otro lado del vidrio o la ventanilla del autobús como si de una pecera gigante e itinerante se tratara. Más allá de las prisas, el ensimismamiento de los usuarios concentrados en sus móviles, atentos a lo que emanan de sus auriculares o los que viajan con la mirada perdida, fuera hay una Málaga “barojiana” que, sin darnos cuenta o sin querer darnos cuenta, se va escurriendo como agua entre los dedos y a la que debemos lo que somos hoy. A la altura de La Malagueta un día de septiembre, de verano lánguido más próximo en el ambiente a octubre que a agosto, sueles coincidir con Miguel Ángel. De blanco impoluto, con su clásica melena y fiel tupé, se dispone a afrontar su rutina diaria en lo que parece llevar un presente o encargo a algún compromiso. Miguel Ángel es de esos personajes, de muchos por fortuna, que pertenecen a la generación senior de malagueños de bien, de esos que tienen el cum laude de los “cuatro costaos” Y aunque ya mire a la vida desde la cima de su recorrido, es de esas leyendas sociales de Málaga que le ha dado a todos los palos, comercio, música, compromiso con la cultura, etc. y que siempre estará presente en la historia de nuestra ciudad. Y aunque Dios le obligó a llevarse demasiado pronto a su hijo, fichándolo como miembro de la orquesta celestial de los que tocan ahí arriba, Miguel Ángel con rictus triste te trata con la elegancia, la caballerosidad y la atención que siempre le ha caracterizado, como si se hubiese congelado haciéndote la prueba de una levita en su Río de la Plata. Como ocurre un poco más adelante, al observar como Antonio saluda a un matrimonio vecino del barrio que disfrutan de un desayuno tardío en la terraza de un negocio que ha tornado de obrador de pan a cafetería, pastelería y a café de toda la vida, negocio con aroma a Málaga sin más estridencia que el de mantener el sabor de lo nuestro con los nuestros. Y ahí está Antonio, siempre elegante con su americana, siempre con su sonrisa puesta y siempre dando una buena opinión de todo. Es complicado no imaginárselo con el gorro de panadero remangado hasta los codos y amasando el pan. Porque Antonio es eso, lucha y entrega, como le ocurre a Miguel Ángel, con una vida dedicada a, nunca mejor dicho, ganarse el pan con el sudor de la frente, y en su Canasta de los deseos y entre Bambi, pitufos y horas de obrador, ha dejado para los restos del malagueño otra de las marcas culinarias que tatúan las señas de identidad de lo nuestro en la memoria de todos. Y ya llegando a mi destino cuando el coche de línea se dispone a parar donde muere la Alameda y emboca el Paseo de los Tristes, otro Antonio deambula por el centro sur de Málaga empeñado en mantener una de las tradiciones más complejas que existen en la ciudad. Y entre tapas de gambas, cañas de cervezas y algún que otro berrinche, no cesa en el empeño de avivar el recuerdo y la permanencia de los primeros “influencers” del santoral malagueño. Y aunque los avatares de la, a veces, madrastra tierra madre han hecho comulgar con la eliminación del día de fiesta local o el amago constante a casi padecer el olvido de quienes en otra época lanzaban loas y aleluyas, hoy los Santos Patronos renacen como ave fénix malacitana disponiendo de una sala museo propia y dignas de ellos y la constante lucha de mejorar su día y procesión. Y así discurre la Málaga de siempre, la de verdad, la que han ido construyendo quienes no somos conscientes que están ahí apuntalando las señas de identidad, mientras otras como Villa Sagrario en Pedregalejo o Villa Atalaya en el Camino Nuevo han perecido. En una eterna lucha en Málaga entre la esencia y la materia. Gracias por tanto señores.