Entresijos y vericuetos

En cuestión de despachos de bebercio uno siempre ha sido más gladiador que patricio, más de bares que de cafeterías y más de barra bohemia que de terraza de gente de bien. Siempre derroché más apego al Harry’s Bar que al té con pastas en el George V, ambos en París. El pasado martes, porque había quedado con una pareja amiga y había llegado con tiempo, excepcionalmente elegí platea como los senadores romanos. Era hora de café y gofre, quizá por eso pedí un gin-tonic que, en según qué sitios, da más la nota exótica.

–Buenas tardes, señorita, ¿tienen gofres? ––pregunté a la camarera.

–Sí señor, recién hechos, riquísimos. Los hacemos en casa. –respondió la dama.

–Perfecto pues..., por favor, tenga la bondad de traerme un gin-tonic con mucho hielo y sin ningún gofre.

Le sonreí amigablemente a la camarera y ella esgrimió una sonrisa complaciente y benévola, como solo las damas saben sonreír. Excepto si son hombrunas, que haberlas haylas, cuando las damas y los caballeros competimos en régimen de igualdad, como debe ser, siempre perdemos los machos, esas desaforadas bestias pardas que llevamos los varones en los genes machirulos. Cuestión de adiestramiento histórico de la mano izquierda y del plazo largo por parte de las damas, afirmo.

Mientras esperaba no puede sustraerme de reparar en la pareja que acababa de ocupar la mesa que yo tenía a mi izquierda, levemente alineada hacia adelante respecto de mi posición. Mi silla, de pronto, se convirtió en un otero y mi copa alta en una cantimplora. De la pareja, ambos venían de vuelta. Más que chacharear, por turnos, respetuosamente, sin interrupción, cada uno disertaba buscando razones convergentes que se mantenían a media agua en el océano del desencuentro, evitando razonamientos rígidos sobre situaciones flotantes y situaciones hundidas. En realidad, la disertación de cada uno versaba más sobre el viaje que sobre el destino, es decir, más sobre los entresijos y los vericuetos emocionales que sobre las definiciones de la lógica formal y sus ilaciones. Vade retro rigideces. Por cierto, ¿conocerá alguien una emoción rígida?

–¿Paseamos mientras seguimos hablando? –propuso ella.

–Sea pues..., paseemos mientras hablamos –contestó él.

Confieso que tuve la tentación compulsiva de seguirlos para presenciar en directo el final de lo que la economía y el marketing denominan «caso de éxito», porque aquel «negocio» tenía todas las papeletas para serlo. Pero no, me contuve y decidí seguir esperando, aunque finalmente fue inútil, porque un problema doméstico impidió que mis amigos comparecieran, así que un gin-tonic después decidí volver al despacho, caminando.

Ahora, en este preciso momento, transcurridas cuarenta y ocho horas del episodio, al hilo del folio en blanco, de mi fugaz encuentro mágico del pasado lunes y del título de esta columna, se me ha ocurrido compartir con usted, amable leyente, lo acaecido hasta que mi folio en blanco deje de serlo.

La felicidad es un preciado premio consecutivo, no una imposición a plazo fijo, a pesar de los ocho mil millones de descerebrados terráqueos que nos empeñamos en malgastarla transitándola sin mantener la suficiente perspectiva. A tenor del legado de los que nos precedieron, es evidente que la falta de colaboración del ser humano consigo mismo, salvo excepciones que confirman la regla, fue y aspira a seguir siendo una constante, pero nunca jamás antes fuimos tantos aspirantes a la autolisis al unísono. Desde el particular altozano de cada cual es absolutamente constatable cómo de un tiempo a esta parte el alarido del sistema se ha convertido en la anáfora de un réquiem. Me refiero a esa especie de allegro vivace del ayeo coral con el que la naturaleza desnuda viene recordándonos que la gestión de cada entresijo y cada vericueto de nuestra felicidad es una responsabilidad individual de cada individuo.

A tenor de las pruebas a las que los humanos hemos ido teniendo acceso a lo largo de la historia, se me antoja más que evidente que los sapiens, cada cual a su manera, ya tenemos registrados todos y cada uno de los mecanismos existenciales de los entresijos y los vericuetos vitales en la Oficina de Patentes y Registros del Universo. La vida de cada ser da fe de los entresijos y los vericuetos existenciales como parte de la esencia del transcurso vital de todo lo que nace y muere, independientemente de la longevidad y de la facultad intelectiva en cada acaso.