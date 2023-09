Catarsis futbolística

Todo deporte de competición requiere un sistema muy jerarquizado, más severo cuanto más alta sea aquella. El asunto es sacar de unos cuerpos con sus mentes respectivas su máximo rendimiento, lo que conlleva una permanente exigencia. Puede resultar esclavizante, pero el hecho de que sea voluntario meterse en ese juego (que me gusta lo justito, olimpiadas incluidas), libera de reproche esas prácticas. La catarsis que atraviesa la selección nacional de fútbol femenino no se superará de veras si no aceptan todos de una vez dos cosas: la primera, que cualquier apunte de abuso de género se acabó, quien tenga alguna cuenta pendiente ha de pagarla y debe haber un protocolo estricto de respeto. La segunda, que una selección no se autogestiona, manda quien manda y aceptar la disciplina en la praxis deportiva y en la labor de selección es una premisa para que no se acabe yendo todo al traste.